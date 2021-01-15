Родители жалуются на дубак в школах и детских садах Алтайского края

О проблеме родители рассказали в сообществе Barnaul22.
«Детей в школу и в сад отправлять не хотим — начинают все болеть. Очень трудно тем, у кого работа и приходится водить в учреждения, где температура классов составляет от 11° до 14°, а в саду при этом работают ветерки и там еле-еле 17° градусов <…> Дети в школе жалуются на холод, ходят в куртках и утепляются как могут.», — пишут обеспокоенные жители.
Перед новогодними праздниками в селе сломался котел, который отапливает школу и детский сад. 20 декабря его поменяли на новый, но в помещениях теплее не стало.
Руководство учреждений объясняет это тем, что во время каникул здания не отапливались, и сейчас, после затяжных морозов, требуется время, чтобы восстановить температурную норму.
«Сегодня утром средняя температура в основном здании школы 15−19 градусов. В начальной школе — 21−24, в детском саду в среднем было 18−20 градусов», — такой ответ получили родители от работников учреждения.