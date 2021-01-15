Родители жалуются на дубак в школах и детских садах Алтайского края

О проблеме родители рассказали в сообществе Barnaul22.

«Детей в школу и в сад отправлять не хотим — начинают все болеть. Очень трудно тем, у кого работа и приходится водить в учреждения, где температура классов составляет от 11° до 14°, а в саду при этом работают ветерки и там еле-еле 17° градусов <…> Дети в школе жалуются на холод, ходят в куртках и утепляются как могут.», — пишут обеспокоенные жители.