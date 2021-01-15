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Жизнь

Родители жалуются на дубак в школах и детских садах Алтайского края

«Не забывайте пижамы, температура в спальнях 15 градусов», — такое и другие подобные сообщения все чаще мелькают в чатах родителей ребятишек из села Гришковка. Они не хотят отправлять детей в детский сад и школу, потому что «в помещениях дубак».

В детском саду.
В детском саду.
СС0

О проблеме родители рассказали в сообществе Barnaul22.

«Детей в школу и в сад отправлять не хотим — начинают все болеть. Очень трудно тем, у кого работа и приходится водить в учреждения, где температура классов составляет от 11° до 14°, а в саду при этом работают ветерки и там еле-еле 17° градусов <…> Дети в школе жалуются на холод, ходят в куртках и утепляются как могут.», — пишут обеспокоенные жители.

Перед новогодними праздниками в селе сломался котел, который отапливает школу и детский сад. 20 декабря его поменяли на новый, но в помещениях теплее не стало.

Руководство учреждений объясняет это тем, что во время каникул здания не отапливались, и сейчас, после затяжных морозов, требуется время, чтобы восстановить температурную норму.

«Сегодня утром средняя температура в основном здании школы 15−19 градусов. В начальной школе — 21−24, в детском саду в среднем было 18−20 градусов», — такой ответ получили родители от работников учреждения.

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