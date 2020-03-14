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14 марта -3°C

Родительская суббота 14 марта: как нужно провести этот день и что делать нельзя

У православных христиан Великий пост считается не только периодом строгого воздержания в еде и досуге, но и временем для молитвы, особенно об усопших. Рассказываем, на какие дни марта выпадают родительские субботы, и почему они именно родительские.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Что такое родительская суббота

Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших. В православных храмах в это время молятся за умерших православных христиан, а верующие посещают могилы родных на кладбищах.

Но почему она называется родительской? Считается, что первоочередной молитвенный долг христиан — за родителей. Из всех людей, чья временная земная жизнь окончена, в первую очередь, нужно отдать дань тем, кто эту жизнь дал.

Первая родительская суббота Великого поста. Когда следующие?

Обычные литургии в будни поста не совершаются. Только если нет большого праздника. Поэтому и литургические поминовения тоже проходят реже. Чтобы не лишать умерших молитвы, церковь установила три особых дня. Каждый год они меняются. Это связано с подвижной датой Пасхи. В 2020 году все три выпадают на март.

Ночная служба на Пасху в Барнауле.
Ночная служба на Пасху в Барнауле.
Анна Зайкова

14 марта — первая родительская суббота 2-ой седмицы Великого поста. Вторая и третья выпадают на 21 марта и 28 марта соответственно.

Важен факт возможности лично присутствовать на Литургии. То есть не просто подать записку или заказать сорокоуст, чтобы священник в храме читал ее сорок дней, но и самому принять участие в молитве.

Что нужно сделать в родительскую субботу

В эти дни важно посетить храм и помолиться, сделать добрые дела, а также подать милостыню.

Не нужно забывать и самостоятельно молиться за усопших дома. Великий пост — самое подходящее время научиться этому.

Церковь. Религия. Кадило
Церковь. Религия. Кадило
СС0

Чего нельзя делать в родительскую субботу

Нельзя ссориться, сквернословить, грубить ближним и сердиться;

Ни в коем случае нельзя поминать близких алкогольными напитками, а также оставлять их на могилках — это считается возвратом к язычеству.

От пышных застолий лучше воздержаться. На поминальном столе должны быть только постные блюда.

Можно ли делать уборку в родительские субботы?

Простые бытовые действия делать не запрещается. Но они допускаются в том случае, если не вытесняют посещение храма и молитву.

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