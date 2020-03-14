Родительская суббота 14 марта: как нужно провести этот день и что делать нельзя

Что такое родительская суббота
Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших. В православных храмах в это время молятся за умерших православных христиан, а верующие посещают могилы родных на кладбищах.
Но почему она называется родительской? Считается, что первоочередной молитвенный долг христиан — за родителей. Из всех людей, чья временная земная жизнь окончена, в первую очередь, нужно отдать дань тем, кто эту жизнь дал.
Первая родительская суббота Великого поста. Когда следующие?
Обычные литургии в будни поста не совершаются. Только если нет большого праздника. Поэтому и литургические поминовения тоже проходят реже. Чтобы не лишать умерших молитвы, церковь установила три особых дня. Каждый год они меняются. Это связано с подвижной датой Пасхи. В 2020 году все три выпадают на март.
14 марта — первая родительская суббота 2-ой седмицы Великого поста. Вторая и третья выпадают на 21 марта и 28 марта соответственно.
Важен факт возможности лично присутствовать на Литургии. То есть не просто подать записку или заказать сорокоуст, чтобы священник в храме читал ее сорок дней, но и самому принять участие в молитве.
Что нужно сделать в родительскую субботу
В эти дни важно посетить храм и помолиться, сделать добрые дела, а также подать милостыню.
Не нужно забывать и самостоятельно молиться за усопших дома. Великий пост — самое подходящее время научиться этому.
Чего нельзя делать в родительскую субботу
Нельзя ссориться, сквернословить, грубить ближним и сердиться;
Ни в коем случае нельзя поминать близких алкогольными напитками, а также оставлять их на могилках — это считается возвратом к язычеству.
От пышных застолий лучше воздержаться. На поминальном столе должны быть только постные блюда.
Можно ли делать уборку в родительские субботы?
Простые бытовые действия делать не запрещается. Но они допускаются в том случае, если не вытесняют посещение храма и молитву.