Дмитриевская родительская суббота 2018: что нельзя делать в этот день

Что такое родительская суббота?
Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших. Предположительно, название «родительская» появилось потому, что христиане в молитвах в первую очередь поминали умерших родителей.
Когда Дмитриевская родительская суббота?
В 2018 году Дмитриевская суббота — 3 ноября. Каждый год ее дата немного меняется: это ближайшая суббота перед днем памяти святого Димитрия Солунского (8 ноября по новому стилю), сообщает pravoslavie.ru.
Что нужно делать в родительскую субботу?
В Дмитриевскую родительскую субботу (как и в любую другую) принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. На кладбищах и в храмах в этот день служат панихиды.
Что нельзя делать в родительскую субботу?
Не стоит думать, что главное в родительскую субботу — съездить на кладбище. В православной церкви считается, что умершим важнее молитва, чем посещение могилы.
Нежелательно ехать не кладбище в ущерб посещению церковной службы.