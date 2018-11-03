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Дмитриевская родительская суббота 2018: что нельзя делать в этот день

Дмитриевская суббота — последняя родительская суббота в 2018 году. По преданию, ее установил князь Дмитрий Донской после Куликовской битвы. Сначала в этот день поминали павших воинов, а потом стали молиться обо всех усопших христианах. Altapress.ru рассказывает, как правильно провести Дмитриевскую родительскую субботу-2018 и что нельзя делать в этот день.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Что такое родительская суббота?

Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших. Предположительно, название «родительская» появилось потому, что христиане в молитвах в первую очередь поминали умерших родителей.

Когда Дмитриевская родительская суббота?

В 2018 году Дмитриевская суббота — 3 ноября. Каждый год ее дата немного меняется: это ближайшая суббота перед днем памяти святого Димитрия Солунского (8 ноября по новому стилю), сообщает pravoslavie.ru.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Что нужно делать в родительскую субботу?

В Дмитриевскую родительскую субботу (как и в любую другую) принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. На кладбищах и в храмах в этот день служат панихиды.

Что нельзя делать в родительскую субботу?

Не стоит думать, что главное в родительскую субботу — съездить на кладбище. В православной церкви считается, что умершим важнее молитва, чем посещение могилы.

Нежелательно ехать не кладбище в ущерб посещению церковной службы.

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