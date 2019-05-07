Переполненные автобусы, спешащие горожане и пожар: как прошел Родительский день в Барнауле

7 мая жители Барнаула отправились на кладбища и в храмы, чтобы помянуть умерших родных и близких. Погода выдалась теплой и солнечной, поэтому людей на кладбищах было много. Как прошел Родительский день в Барнауле — в фоторепортаже altapress.ru.

Родительский день в Барнауле. 2019 год.

Утром город сковали пробки в районе Павловского тракта и улицы Попова — основной поток машин двигался на Михайловское кладбище. К Черницкому подъехать оказалось немного проще.

Традиционно у Черницкого кладбища была развернута торговля цветами, стояла бочка с квасом, дежурила полиция, медики, МЧС. Помощь последних понадобилась, когда загорелась береза. Никто не пострадал, огонь быстро ликвидировали.

Пожар на кладбище. Анна Зайкова , altapress.ru.

Для удобства горожан от всех кладбищ до Барнаула ходил бесплатный транспорт. Желающих уехать было много, поэтому перед автобусами скапливалась большая толпа, в которой нередко возникали конфликты.

Правоохранители призывали к порядку и контролировали процесс. Мест для всех не хватало, и многие барнаульцы, кто приехал на своих авто, предлагали за деньги «подкинуть» людей, не попавших в транспорт.