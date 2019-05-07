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7 мая 22°C

Переполненные автобусы, спешащие горожане и пожар: как прошел Родительский день в Барнауле

7 мая жители Барнаула отправились на кладбища и в храмы, чтобы помянуть умерших родных и близких. Погода выдалась теплой и солнечной, поэтому людей на кладбищах было много. Как прошел Родительский день в Барнауле — в фоторепортаже altapress.ru.

Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Утром город сковали пробки в районе Павловского тракта и улицы Попова — основной поток машин двигался на Михайловское кладбище. К Черницкому подъехать оказалось немного проще.

Традиционно у Черницкого кладбища была развернута торговля цветами, стояла бочка с квасом, дежурила полиция, медики, МЧС. Помощь последних понадобилась, когда загорелась береза. Никто не пострадал, огонь быстро ликвидировали.

Пожар на кладбище.
Пожар на кладбище.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Для удобства горожан от всех кладбищ до Барнаула ходил бесплатный транспорт. Желающих уехать было много, поэтому перед автобусами скапливалась большая толпа, в которой нередко возникали конфликты.

Правоохранители призывали к порядку и контролировали процесс. Мест для всех не хватало, и многие барнаульцы, кто приехал на своих авто, предлагали за деньги «подкинуть» людей, не попавших в транспорт.

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