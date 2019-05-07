Родительский день 2019: что нужно и нельзя делать

В чем суть родительского дня
Родительский день, или Радоница — день особого поминовения усопших, установленный в православной церкви во второй вторник после Пасхи.
Радоницу называют Пасхой умерших. Считается, что название этого дня произошло от слова «радость». В православной традиции считается, что в родительский день люди делятся пасхальной радостью с умершими.
Радоница 2019: что нужно сделать в родительский день
В родительский день принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. На кладбищах и в храмах на Радоницу служат панихиды.
Если не получается сходить в церковь, то умерших можно помянуть в домашней молитве.
В церкви говорят о том, что посещение кладбища — это не самое главное, что нужно сделать в родительский день. По церковным канонам, умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы. Душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она особенно нуждается в молитвах.
Что нельзя делать в родительский день 2019?
Распространено суеверие, что в родительский день нельзя делать уборку, стирать и прочее. Это не так. Но эти занятия не должны быть на Радоницу в приоритете.
Нежелательно поминать усопших водкой. Запрета на это нет, но поминки алкоголем не имеют отношения к христианской традиции.
Родительские субботы в 2019 году: православный календарь
- 9 мая — День поминовения усопших воинов;
- 15 июня — Троицкая родительская суббота;
- 2 ноября — Дмитриевская родительская суббота.