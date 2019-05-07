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Родительский день 2019: что нужно и нельзя делать

Родительский день в 2019 — 7 мая. По-другому его называют Радоница. Дата родительского дня зависит от Пасхи и каждый год меняется. Рассказываем, в чем суть Радоницы и что нужно и нельзя делать в родительский день 2019.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Анна Зайкова

В чем суть родительского дня

Родительский день, или Радоница — день особого поминовения усопших, установленный в православной церкви во второй вторник после Пасхи.

Радоницу называют Пасхой умерших. Считается, что название этого дня произошло от слова «радость». В православной традиции считается, что в родительский день люди делятся пасхальной радостью с умершими.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Радоница 2019: что нужно сделать в родительский день

В родительский день принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. На кладбищах и в храмах на Радоницу служат панихиды.

Если не получается сходить в церковь, то умерших можно помянуть в домашней молитве.

В церкви говорят о том, что посещение кладбища — это не самое главное, что нужно сделать в родительский день. По церковным канонам, умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы. Душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она особенно нуждается в молитвах.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Что нельзя делать в родительский день 2019?

Распространено суеверие, что в родительский день нельзя делать уборку, стирать и прочее. Это не так. Но эти занятия не должны быть на Радоницу в приоритете.

Нежелательно поминать усопших водкой. Запрета на это нет, но поминки алкоголем не имеют отношения к христианской традиции.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Родительские субботы в 2019 году: православный календарь

  • 9 мая — День поминовения усопших воинов;
  • 15 июня — Троицкая родительская суббота;
  • 2 ноября — Дмитриевская родительская суббота.
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