Родительский день. Какая разница между отпеванием, панихидой и литией

Один из вопросов, который часто задают священникам — какая разница между отпеванием, панихидой и литией.
В особые дни поминовения усопших — Родительские субботы, на Радоницу — служатся панихиды за всех христиан, отошедших в мир иной.
Лития — краткое заупокойное моление. Может совершаться на могиле. А также — дома. Причем не только представителем церкви, но и обычным человеко, скажем, родственником. Надо заранее приобрести свечи.
В качестве подсвечника можно использовать высокий стаканчик, насыпать туда пшено. И уже в него поставить свечу, зажечь ее и мысленно поговорить с усопшим.
Отпевание совершается однажды над умершим человеком на третий день по его смерти, перед погребением.
Стоит отметить, что панихида совершается как до погребения человека, так и после — на третий, шестой, девятый и 40-й день смерти, в годовщину, дни рождения.
Ранее сообщалось, можно ли поминать кремированных людей. По мнению священнослужителей, таких людей поминать можно и нужно. Дело в том, что поминовение усопших не зависит от способа погребения.