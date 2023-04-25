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Жизнь

Родительский день. Какая разница между отпеванием, панихидой и литией

Родительский день в этом году пришелся на 25 апреля. День поминовения всегда выпадает на вторник после Пасхи — в светлую седмицу Родительской субботы не было.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Один из вопросов, который часто задают священникам — какая разница между отпеванием, панихидой и литией.

В особые дни поминовения усопших — Родительские субботы, на Радоницу — служатся панихиды за всех христиан, отошедших в мир иной.

Лития — краткое заупокойное моление. Может совершаться на могиле. А также — дома. Причем не только представителем церкви, но и обычным человеко, скажем, родственником. Надо заранее приобрести свечи.

В качестве подсвечника можно использовать высокий стаканчик, насыпать туда пшено. И уже в него поставить свечу, зажечь ее и мысленно поговорить с усопшим.

Отпевание совершается однажды над умершим человеком на третий день по его смерти, перед погребением.

Стоит отметить, что панихида совершается как до погребения человека, так и после — на третий, шестой, девятый и 40-й день смерти, в годовщину, дни рождения.

Ранее сообщалось, можно ли поминать кремированных людей. По мнению священнослужителей, таких людей поминать можно и нужно. Дело в том, что поминовение усопших не зависит от способа погребения.

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