Родительский день. Можно ли поминать кремированных людей

По мнению священнослужителей, таких людей поминать можно и нужно. Дело в том, что поминовение усопших не зависит от способа погребения.
Отношение Церкви к кремации укладываются в два предложения.
В церковном документе «О христианском погребении усопших» об этом говорится так: «Церковь верует, что Господь властен воскресить любое тело и из любой стихии (Откр. 20, 13)…
«Мы не боимся никакого ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело земле», писал раннехристианский автор Марк Минуций Феликс.
Поэтому после кремации совершается отпевание, и за усопшего можно молиться обычным порядком в храме и дома.
Однако нормой Церковь считает все-таки обычное погребение, и к телу усопшего относится с благоговением.
В 2023 году 25 апреля — православная Радоница, Родительский день.
Что нельзя делать на Родительский день
- Нельзя грустить, страдать, унывать — сегодня нужно радоваться, гнать от себя невеселые мысли, не грустить по умершим.
- Нельзя напиваться. Можно выпить немного, но злоупотреблять категорически не рекомендуется — усопшим это не понравится.
- Нельзя заставлять всю могилу продуктами, тем более скоропортящимися. Лучше вообще раскрошить продукты, чтобы птицам было удобнее съесть — считалось, что души умерших приходят в мир именно в виде птиц.
- Нельзя ругаться и ссориться, особенно это касается родственников — можно расстроить своих почивших родных.
- Нельзя отказываться от общения с родственниками, даже если у вас не самые лучшие отношения, есть разногласия.
- Нельзя отказывать просящим.
- Нельзя заниматься уборкой.
Если на Радоницу дома устраивали трапезу, для усопших родственников ставили отдельные стул и тарелку, накладывали ту же еду.