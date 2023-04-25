25 апреля
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Жизнь

Родительский день. Можно ли поминать кремированных людей

Священникам часто задают различные вопросы о кремации. Так, один звучит так — можно ли поминать в Радоницу усопших, но кремированных людей.

В Барнаульском крематории показали, как проводят кремации.
В Барнаульском крематории показали, как проводят кремации.
Анна Зайкова

По мнению священнослужителей, таких людей поминать можно и нужно. Дело в том, что поминовение усопших не зависит от способа погребения.

Отношение Церкви к кремации укладываются в два предложения.

В церковном документе «О христианском погребении усопших» об этом говорится так: «Церковь верует, что Господь властен воскресить любое тело и из любой стихии (Откр. 20, 13)…

«Мы не боимся никакого ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело земле», писал раннехристианский автор Марк Минуций Феликс.

Поэтому после кремации совершается отпевание, и за усопшего можно молиться обычным порядком в храме и дома.

Однако нормой Церковь считает все-таки обычное погребение, и к телу усопшего относится с благоговением.

В 2023 году 25 апреля — православная Радоница, Родительский день.

Что нельзя делать на Родительский день

  • Нельзя грустить, страдать, унывать — сегодня нужно радоваться, гнать от себя невеселые мысли, не грустить по умершим.
  • Нельзя напиваться. Можно выпить немного, но злоупотреблять категорически не рекомендуется — усопшим это не понравится.
  • Нельзя заставлять всю могилу продуктами, тем более скоропортящимися. Лучше вообще раскрошить продукты, чтобы птицам было удобнее съесть — считалось, что души умерших приходят в мир именно в виде птиц.
  • Нельзя ругаться и ссориться, особенно это касается родственников — можно расстроить своих почивших родных.
  • Нельзя отказываться от общения с родственниками, даже если у вас не самые лучшие отношения, есть разногласия.
  • Нельзя отказывать просящим.
  • Нельзя заниматься уборкой.

Если на Радоницу дома устраивали трапезу, для усопших родственников ставили отдельные стул и тарелку, накладывали ту же еду.

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