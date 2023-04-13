Родительский день 2023: когда и как нужно поминать усопших

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Традиции Родоницы

В Родительский день принято поминать умерших родственников и навещать их на кладбище. На могилах своих родных наводят порядок: убирают мусор, прошлогодние листья и траву, красят оградки и высаживают цветы.

В Родоницу принято устраивать поминальную трапезу. Традиционным блюдом считается кутья. Это рассыпчатая пшеничная, перловая или рисовая каша, подслащенная медом, фруктами, сухофруктами.

Накануне вечером в храме проводят поминальную молитву. На всенощных вечерних службах служится Парастас, или Великая панихида.