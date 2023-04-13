Родительский день 2023: когда и как нужно поминать усопших

Родительский день отмечают в первый вторник после Пасхальной недели. В 2023 году Родоница проходит 25 апреля.
В Родительский день принято поминать умерших родственников и навещать их на кладбище. На могилах своих родных наводят порядок: убирают мусор, прошлогодние листья и траву, красят оградки и высаживают цветы.
В Родоницу принято устраивать поминальную трапезу. Традиционным блюдом считается кутья. Это рассыпчатая пшеничная, перловая или рисовая каша, подслащенная медом, фруктами, сухофруктами.
Накануне вечером в храме проводят поминальную молитву. На всенощных вечерних службах служится Парастас, или Великая панихида.
Причина Родоницы весьма печальная, однако грустить и скорбеть об умерших в этот день не стоит. Считается, что Родительский день призван напомнить о том, что после конца земной жизни начинается жизнь вечная.
Не рекомендуется употреблять спиртное.
Верующие также советуют проводить поминальную трапезу дома, а не на кладбище. Обычай оставлять еду на могилках умерших относится к дохристианским традициям и не имеет ничего общего с православным учением.
В Родительский день в Барнауле люди отправляются на городские кладбища. Власти города предупреждают, что 25 апреля бесплатного подвоза к кладбищам не планируется.
Горожане смогут добраться до кладбищ на общественном транспорте:
- Михайловское кладбище — маршрут 117э. Также у кладбища проходят такие маршруты без захода на него, как 113, 113к, 114, 124, 124к, 150, 151;
- Гоньбинское кладбище — маршруты 25, 32;
- Власихинское кладбище — маршруты 75, 23;
- Черницкое кладбище — маршруты 108, 104ю.
Другие поминальные дни пройдут в следующие даты:
- День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны — 9 мая;
- Вселенская Троицкая родительская суббота — в субботу перед праздником Святой Троицы — 3 июня;
- День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных — 11 сентября;
- Димитриевская родительская суббота — 28 октября.