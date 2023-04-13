13 апреля
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Жизнь

Родительский день 2023: когда и как нужно поминать усопших

Родительский день или Родоница широко распространен у многих народов восточной и южной Европы. Altapress.ru рассказывает, когда пройдет День усопших, как его встретят в Барнауле и как правильно поминать умерших родственников.

Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.
1
Когда отмечают Родительский день в 2023 году?

Родительский день отмечают в первый вторник после Пасхальной недели. В 2023 году Родоница проходит 25 апреля.

2
Традиции Родоницы

В Родительский день принято поминать умерших родственников и навещать их на кладбище. На могилах своих родных наводят порядок: убирают мусор, прошлогодние листья и траву, красят оградки и высаживают цветы.

В Родоницу принято устраивать поминальную трапезу. Традиционным блюдом считается кутья. Это рассыпчатая пшеничная, перловая или рисовая каша, подслащенная медом, фруктами, сухофруктами.

Накануне вечером в храме проводят поминальную молитву. На всенощных вечерних службах служится Парастас, или Великая панихида.

Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.
3
Что нельзя делать в этот день?

Причина Родоницы весьма печальная, однако грустить и скорбеть об умерших в этот день не стоит. Считается, что Родительский день призван напомнить о том, что после конца земной жизни начинается жизнь вечная.

Не рекомендуется употреблять спиртное.

Верующие также советуют проводить поминальную трапезу дома, а не на кладбище. Обычай оставлять еду на могилках умерших относится к дохристианским традициям и не имеет ничего общего с православным учением.

4
Как Родительский день пройдет в Барнауле?

В Родительский день в Барнауле люди отправляются на городские кладбища. Власти города предупреждают, что 25 апреля бесплатного подвоза к кладбищам не планируется.

Горожане смогут добраться до кладбищ на общественном транспорте:

  • Михайловское кладбище — маршрут 117э. Также у кладбища проходят такие маршруты без захода на него, как 113, 113к, 114, 124, 124к, 150, 151;
  • Гоньбинское кладбище — маршруты 25, 32;
  • Власихинское кладбище — маршруты 75, 23;
  • Черницкое кладбище — маршруты 108, 104ю.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова
5
Когда следующие поминальные дни в 2023 году?

Другие поминальные дни пройдут в следующие даты:

  • День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны — 9 мая;
  • Вселенская Троицкая родительская суббота — в субботу перед праздником Святой Троицы — 3 июня;
  • День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных — 11 сентября;
  • Димитриевская родительская суббота — 28 октября.
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