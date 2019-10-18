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Жизнь

Родив 44 ребенка, многодетная мать больше не будет приносить потомство

Самая многодетная мать на Земле благодаря врачам перестанет рожать.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Мариам Набатанзи из Уганды из-за редкой генетической патологии к 36 годам родила 44 ребенка, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на статью Mirror.

Женщине провели операцию, при которой пациентка больше не сможет беременеть.

Цветы жизни

Первые близнецы у Мариам появились в возрасте 13 лет, через год после того, как она вышла замуж за мужчину старше ее на 28 лет. Потом она еще пять раз рожала двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз четверняшек. Уже в 23 года у нее было 25 детей, и она просила врачей хоть как-то это остановить.

Исследования

Медики выяснили, что противозачаточные средства ей не помогут из-за врожденных особенностей организма: генетическая предрасположенность к гиперовуляции, при которой у женщины всегда созревает несколько яйцеклеток за цикл, является очень редким состоянием. Врачи решили устранить риск очередной беременности многодетной матери, перевязав ей маточные трубы.

В слезах

«Я выросла в слезах. Вся моя жизнь потрачена на заботу о детях и работу, чтобы их содержать», — отметила Мариам, сказав, что изначально хотела иметь не больше шести детей.

Женщина добавила, что делает все, чтобы ее дети добились успеха в жизни, свою зарплату она тратит на оплату школы и питание, пишет bfm.ru.

Муж бросил ее после последних родов, которые закончились смертью одного из близнецов три года назад. Теперь она одна заботится о всех своих детях, которые живут с ней в четырех маленьких домиках.

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