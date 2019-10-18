Родив 44 ребенка, многодетная мать больше не будет приносить потомство

Мариам Набатанзи из Уганды из-за редкой генетической патологии к 36 годам родила 44 ребенка, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на статью Mirror.

Женщине провели операцию, при которой пациентка больше не сможет беременеть.

Цветы жизни

Первые близнецы у Мариам появились в возрасте 13 лет, через год после того, как она вышла замуж за мужчину старше ее на 28 лет. Потом она еще пять раз рожала двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз четверняшек. Уже в 23 года у нее было 25 детей, и она просила врачей хоть как-то это остановить.

Исследования

Медики выяснили, что противозачаточные средства ей не помогут из-за врожденных особенностей организма: генетическая предрасположенность к гиперовуляции, при которой у женщины всегда созревает несколько яйцеклеток за цикл, является очень редким состоянием. Врачи решили устранить риск очередной беременности многодетной матери, перевязав ей маточные трубы.

В слезах

«Я выросла в слезах. Вся моя жизнь потрачена на заботу о детях и работу, чтобы их содержать», — отметила Мариам, сказав, что изначально хотела иметь не больше шести детей.

Женщина добавила, что делает все, чтобы ее дети добились успеха в жизни, свою зарплату она тратит на оплату школы и питание, пишет bfm.ru.

Муж бросил ее после последних родов, которые закончились смертью одного из близнецов три года назад. Теперь она одна заботится о всех своих детях, которые живут с ней в четырех маленьких домиках.