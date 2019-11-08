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Жизнь

Родившимся в «лихие 90-е» предсказали бедность и быструю смерть

Родившиеся с 1981 по 1996 год, умрут молодыми и бедными, следует из исследования Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS).

Танцы. Концерт. Молодежь.
Танцы. Концерт. Молодежь.
СС0

Как считают в BCBS, это поколение столкнется сразу с тройной угрозой: заболеть раньше, быть беднее и умереть в более раннем возрасте по сравнению с поколением Х (родившиеся в 1961—1981 годах), передает телеканал 360.

В отчете прогнозируется несколько возможных исходов. Либо каким-то образом исправится ситуация, либо смертность увеличится на 40% по сравнению с представителями поколения Х в том же возрасте, пишет ura.ru.

В докладе говорится, что лечение миллениалам обойдется на 33% дороже, чем поколению Х в том же возрасте.

Миллениалы — поколение людей, родившихся в 1982—2004 гг. (в России — 1985−2003 гг.).

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