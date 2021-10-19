Родственника Кадырова «внезапно» сняли с испытаний на краповый берет

Абдул-Керима — племянника главы Чечни Рамзана Кадырова — сняли с испытания на получение крапового берета. Об этом пишет РИА «Новости» .

Создатель спецназа «Витязь» и Герой России Сергей Лысюк объяснил, что мужчина «сошел на марш-броске». При этом с инструкторами он не конфликтовал. «Драки не было, все испытания прошли как положено», — добавил военный.

Отмечается, что на кадрах с места соревнований видна «конфликтная» стрельба. Лысюк уточнил, что инструкторы разряжали оружие тех, кто сошел с маршрута «краповых беретов».

Также сообщалось, что кандидатов из Чечни к финишу «нечестно подвозили на машинах». Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибанкин опроверг эту информацию.