Родственника Кадырова «внезапно» сняли с испытаний на краповый берет

Создатель спецназа «Витязь» и Герой России Сергей Лысюк объяснил, что мужчина «сошел на марш-броске». При этом с инструкторами он не конфликтовал. «Драки не было, все испытания прошли как положено», — добавил военный.
Отмечается, что на кадрах с места соревнований видна «конфликтная» стрельба. Лысюк уточнил, что инструкторы разряжали оружие тех, кто сошел с маршрута «краповых беретов».
Также сообщалось, что кандидатов из Чечни к финишу «нечестно подвозили на машинах». Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибанкин опроверг эту информацию.
Справка
Краповый берет — высшая форма отличия спецподразделений МВД. Чтобы получить его, нужно пройти ряд испытаний — для выявления военной подготовки и умения обезвредить преступников.