Рок-фестиваль пройдет в Барнауле 11 августа

11 августа Парк спорта Алексея Смертина в третий раз станет большой рок-сценой. Алтайские музыканты соберутся на ежегодный летний фестиваль «Парк-рок-2019» .

На открытой площадке парка начиная с 14.00 будет звучать музыка всех поколений в живом исполнении групп из нашего региона.

Основная цель фестиваля — развитие музыкального движения Алтайского края и поддержка талантливой молодежи. Впервые фестиваль состоялся в 2017 году и собрал более 3000 человек.

В программе прозвучат популярные каверы и авторские песни от таких творческих коллективов, как:

SkaйФ,

Noль три,

TMB,

Зигзаги,

EQ,

Blak Rose,

Zepp Love,

Code5150,

«Бумеранги»,

Paramaribo,

«Провинция».

Только живой и качественный звук, музыкальное и световое оборудование высокого уровня и, конечно, заряд энергии!

Дата мероприятия: 11 августа 2019 года, с 14.00 до 21.00.

Место проведения: Парк спорта Алексея Смертина, ул. Энтузиастов, 12-в.