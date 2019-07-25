Рок-фестиваль пройдет в Барнауле 11 августа

На открытой площадке парка начиная с 14.00 будет звучать музыка всех поколений в живом исполнении групп из нашего региона.
Основная цель фестиваля — развитие музыкального движения Алтайского края и поддержка талантливой молодежи. Впервые фестиваль состоялся в 2017 году и собрал более 3000 человек.
В программе прозвучат популярные каверы и авторские песни от таких творческих коллективов, как:
- SkaйФ,
- Noль три,
- TMB,
- Зигзаги,
- EQ,
- Blak Rose,
- Zepp Love,
- Code5150,
- «Бумеранги»,
- Paramaribo,
- «Провинция».
Только живой и качественный звук, музыкальное и световое оборудование высокого уровня и, конечно, заряд энергии!
Дата мероприятия: 11 августа 2019 года, с 14.00 до 21.00.
Место проведения: Парк спорта Алексея Смертина, ул. Энтузиастов, 12-в.