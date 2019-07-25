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Рок-фестиваль пройдет в Барнауле 11 августа

11 августа Парк спорта Алексея Смертина в третий раз станет большой рок-сценой. Алтайские музыканты соберутся на ежегодный летний фестиваль «Парк-рок-2019».

Рок-фестиваль «Парк-рок».
Рок-фестиваль «Парк-рок».
Татьяна Алдабаева.

На открытой площадке парка начиная с 14.00 будет звучать музыка всех поколений в живом исполнении групп из нашего региона.

Основная цель фестиваля — развитие музыкального движения Алтайского края и поддержка талантливой молодежи. Впервые фестиваль состоялся в 2017 году и собрал более 3000 человек.

В программе прозвучат популярные каверы и авторские песни от таких творческих коллективов, как:

  • SkaйФ,
  • Noль три,
  • TMB,
  • Зигзаги,
  • EQ,
  • Blak Rose,
  • Zepp Love,
  • Code5150,
  • «Бумеранги»,
  • Paramaribo,
  • «Провинция».

Только живой и качественный звук, музыкальное и световое оборудование высокого уровня и, конечно, заряд энергии!

Дата мероприятия: 11 августа 2019 года, с 14.00 до 21.00.

Место проведения: Парк спорта Алексея Смертина, ул. Энтузиастов, 12-в.

Афиша.
Афиша.
Татьяна Алдабаева.
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