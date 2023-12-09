Рок-группа "Пикник" опубликовала "головокружительную" видеохронику из поездки в Барнаул. Поклонники в восторге

Российская рок-группа "Пикник" 6 декабря выступила в Барнауле. Музыканты опубликовали "головокружительную" видеохронику о том, как они готовились к большому концерту в "Титов Арене" и как все прошло. Поклонники тоже делятся фотографиями в соцсетях — многих из них шоу привело в полный восторг.

"Сегодня говорили, показывали, шаманили, сияли и даже транслировали немое кино в Барнауле — благодарим всех, кто зримо и незримо присутствует на этих спонтанных фотографиях!", — написали музыканты в социальной сети "Вконтакте".

Группа также опубликовала видео, подписав его: "Головокружительные #хроникитура из Барнаула".

Судя по отзывам, которые публикуют барнаульцы в социальных сетях, концерт их не разочаровал.

"Шикарное шоу! Не передать никакими фото", "Это было изумительно. Удивительное ощущение гармонии и умиротворения во время концерта", — пишут музыкантам.

Группа "Пикник" в Барнауле. vk.com/piknik_info

Фан-клуб "Пикника", в свою очередь, опубликовал фотографии из "Титов Арены".