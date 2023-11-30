30 ноября
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Жизнь

Известный музыкант заявил, что артисты отказываются выступать с SHAMAN и назвал его "кремлевским продуктом"

Лидер группы «Земляне» и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что российские исполнители отказываются сотрудничать с певцом SHAMAN из-за неискренности артиста, пишет NEWS.RU.

SHAMAN
SHAMAN
Скриншот YouTube

Очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать, заявил музыкант. Однако не назвал, кто именно так поступил.

Также Киселев назвал SHAMAN кремлевским продуктом, но при этом никак не помогает армии, указывает Газета.Ru.

Об этом музыкант рассказал в закулисье "Золотого граммофона".

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко восхитилась концертом SHAMAN, где тот нажал на «ядерную» кнопку.

По ее мнению, этот «очень талантливый молодой человек» пишет песни с большой любовью к своей стране и поет вживую, не под фонограмму.

Матвиенко уверена — будущее за такими артистами. Не за теми, которые предали свою родину и кто погнался за дешевыми аплодисментами. Глава Совфеда считает, что этот исполнитель — настоящий патриот, настоящий гражданин своей страны.

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