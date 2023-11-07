Матвиенко восхитилась концертом SHAMAN, где тот нажал на «ядерную» кнопку

По ее мнению, этот «очень талантливый молодой человек» пишет песни с большой любовью к своей стране и поет вживую, не под фонограмму, пишет "Фонтанка".

Матвиенко уверена — будущее за такими артистами. Не за теми, которые предали свою родину и кто погнался за дешевыми аплодисментами. Глава Совфеда считает, что этот исполнитель — настоящий патриот, настоящий гражданин своей страны.

Перфоманс

Во время исполнения песни «Я русский» артисту вынесли чемоданчик с красной кнопкой, так называемый «ядерный чемоданчик». Со словами «я русский» SHAMAN нажал на кнопку. И сцене заработала пиротехника.

Этот перфоманс вызвал бурную реакцию в сети. Учитывая, что концерт "русского" транслировал Первый канал. Однако в процессе обсуждения такого поступка выяснилось, что артист нажимает на "ядерную" кнопку на всех своих выступлениях.

Псевдоним

Ранее выбор псевдонима певца SHAMAN прокомментировал верховный шаман России. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол сказал, что не знаком с творчеством артиста, но одобряет выбор сценического имени.

Также оперная дива нашла причину популярности SHAMAN.

По мнению Любови Казарновской, Дронов сумел подобрать код к россиянам, хорошо просчитав текущее время.

Казарновская предположила — сейчас слушатели хотят не лирики, а песен про внутреннюю мобилизованность и декларирование того, что «я — русский». Как в свое время родилась песня «Вставай, страна огромная».

А творческий путь SHAMAN покажет, продлится ли его успех долго.