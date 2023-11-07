7 ноября
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Политика

Матвиенко восхитилась концертом SHAMAN, где тот нажал на «ядерную» кнопку

Глава Софеда Валентина Матвиенко призналась, что «с огромным удовольствием» посмотрела концерт певца SHAMAN.

SHAMAN
SHAMAN
Скриншот YouTube

По ее мнению, этот «очень талантливый молодой человек» пишет песни с большой любовью к своей стране и поет вживую, не под фонограмму, пишет "Фонтанка".

Матвиенко уверена — будущее за такими артистами. Не за теми, которые предали свою родину и кто погнался за дешевыми аплодисментами. Глава Совфеда считает, что этот исполнитель — настоящий патриот, настоящий гражданин своей страны.

Перфоманс

Во время исполнения песни «Я русский» артисту вынесли чемоданчик с красной кнопкой, так называемый «ядерный чемоданчик». Со словами «я русский» SHAMAN нажал на кнопку. И сцене заработала пиротехника.

Этот перфоманс вызвал бурную реакцию в сети. Учитывая, что концерт "русского" транслировал Первый канал. Однако в процессе обсуждения такого поступка выяснилось, что артист нажимает на "ядерную" кнопку на всех своих выступлениях.

Псевдоним

Ранее выбор псевдонима певца SHAMAN прокомментировал верховный шаман России. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол сказал, что не знаком с творчеством артиста, но одобряет выбор сценического имени.

Также оперная дива нашла причину популярности SHAMAN.

По мнению Любови Казарновской, Дронов сумел подобрать код к россиянам, хорошо просчитав текущее время.

Казарновская предположила — сейчас слушатели хотят не лирики, а песен про внутреннюю мобилизованность и декларирование того, что «я — русский». Как в свое время родилась песня «Вставай, страна огромная».

А творческий путь SHAMAN покажет, продлится ли его успех долго.

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