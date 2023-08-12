12 августа
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Жизнь

Код к россиянам: оперная дива нашла причину популярности SHAMAN

Оперная певица Любовь Казарновская нашла причину популярности певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), пишет News.ru..

SHAMAN
SHAMAN
Скриншот YouTube

По мнению Казарновской, Дронов сумел подобрать код к россиянам, хорошо просчитав текущее время.

Казарновская предположила — сейчас слушатели хотят не лирики, а песен про внутреннюю мобилизованность и декларирование того, что «я — русский». Как в свое время родилась песня «Вставай, страна огромная», напоминает Газета.Ru

А творческий путь SHAMAN покажет, продлится ли его успех долго.

Ранее тигр чуть не напал на певца SHAMAN, когда тот был в клетке. После аншлагового шоу в Кирове в местном цирке певец посетил клетку с тиграми.

Под надзором дрессировщика SHAMAN покормил трех тигров с помощью специальной трости. Во время трапезы хищников певец попробовал погладить одного из них, но тот не дался.

Однако тигр заинтересовался гостем и захотел подойти и обнюхать его. Дрессировщик тут же отогнал хищника, хотя певец был даже не против пообщаться с полосатой кошкой.

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