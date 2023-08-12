Код к россиянам: оперная дива нашла причину популярности SHAMAN

По мнению Казарновской, Дронов сумел подобрать код к россиянам, хорошо просчитав текущее время.

Казарновская предположила — сейчас слушатели хотят не лирики, а песен про внутреннюю мобилизованность и декларирование того, что «я — русский». Как в свое время родилась песня «Вставай, страна огромная», напоминает Газета.Ru

А творческий путь SHAMAN покажет, продлится ли его успех долго.

Ранее тигр чуть не напал на певца SHAMAN, когда тот был в клетке. После аншлагового шоу в Кирове в местном цирке певец посетил клетку с тиграми.

Под надзором дрессировщика SHAMAN покормил трех тигров с помощью специальной трости. Во время трапезы хищников певец попробовал погладить одного из них, но тот не дался.

Однако тигр заинтересовался гостем и захотел подойти и обнюхать его. Дрессировщик тут же отогнал хищника, хотя певец был даже не против пообщаться с полосатой кошкой.