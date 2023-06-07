Тигр чуть не напал на певца SHAMAN, когда тот был в клетке

Российский певец SHAMAN пришел в гости к тиграм во время всероссийского тура «Я русский». Об этом сообщает StarHit.

SHAMAN находится во всероссийском туре «Я русский» и в перерывах посещает различные места. После аншлагового шоу в Кирове в местном цирке певец посетил клетку с тиграми.

Под надзором дрессировщика SHAMAN покормил трех тигров с помощью специальной трости. Во время трапезы хищников певец попробовал погладить одного из них, но тот не дался.

Однако тигр заинтересовался гостем и захотел подойти и обнюхать его. Дрессировщик тут же отогнал хищника, хотя певец был даже не против пообщаться с полосатой кошкой.

"Я не боюсь. Мяса нет, есть только руки, но мне они особо не нужны. Главное, чтобы голос был, я же не пианист", - пошутил SHAMAN.

Ранее Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена, младше ее на 19 лет.