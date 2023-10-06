6 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Выбор псевдонима певца SHAMAN прокомментировал верховный шаман России

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол рассказал о своем отношении к певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

SHAMAN
SHAMAN
Скриншот YouTube

Шаман не знаком с творчеством артиста, но одобряет выбор сценического имени, указывает Газета.Ru.

Кара-оол Допчун-оол избран верховным шаманом России в 2018 году.

Ранее оперная дива нашла причину популярности SHAMAN.

По мнению Любови Казарновской, Дронов сумел подобрать код к россиянам, хорошо просчитав текущее время.

Казарновская предположила — сейчас слушатели хотят не лирики, а песен про внутреннюю мобилизованность и декларирование того, что «я — русский». Как в свое время родилась песня «Вставай, страна огромная».

А творческий путь SHAMAN покажет, продлится ли его успех долго.

А вот тигр чуть не напал на певца SHAMAN, когда тот был в клетке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость