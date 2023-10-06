Выбор псевдонима певца SHAMAN прокомментировал верховный шаман России

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол рассказал о своем отношении к певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Шаман не знаком с творчеством артиста, но одобряет выбор сценического имени, указывает Газета.Ru.

Кара-оол Допчун-оол избран верховным шаманом России в 2018 году.

Ранее оперная дива нашла причину популярности SHAMAN.

По мнению Любови Казарновской, Дронов сумел подобрать код к россиянам, хорошо просчитав текущее время.

Казарновская предположила — сейчас слушатели хотят не лирики, а песен про внутреннюю мобилизованность и декларирование того, что «я — русский». Как в свое время родилась песня «Вставай, страна огромная».

А творческий путь SHAMAN покажет, продлится ли его успех долго.

А вот тигр чуть не напал на певца SHAMAN, когда тот был в клетке.