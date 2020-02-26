Роковая блондинка-актриса раскритиковала певиц, жалующихся на низкие пенсии

Российская актриса Светлана Светличная раскритиковала певиц, которые жалуются на свои пенсии.

Актриса считает, что им раньше надо было думать, как обеспечить свою старость.

Светличная уверена, что певицы-жалобщицы всю жизнь пели под фонограмму, получали большие гонорары, пишет Teleprogramma.pro.

«Если они пропивали деньги — их беда», — отметила Светличная.

Поэтому они не должны возмущаться, что у них сегодня пенсия меньше, чем у народных артистов, уверена 79-летняя актриса. Светличная отметила, что она не любительница считать чужие деньги, пишет News.ru.

«Я такой была с детства. А уж тем более в свои почти 80 лет не выдерживаю, когда слышу о подобных фактах», — резюмировала актриса.

Об актрисе

Светлана Светличная — советская и российская актриса. Заслуженная артистка РСФСР.

Первой яркой ролью Светланы Светличной стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в «Бриллиантовой руке». В этой роли Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент типаж женщины — современной, стильной, сексуально раскрепощённой.

Работала со многими известными советскими режиссёрами — Григорием Александровым в фильме «Скворец и Лира», Станиславом Ростоцким в «Герое нашего времени», Марленом Хуциевым в «Заставе Ильича», Юлием Файтом в фильме «Пока фронт в обороне», Татьяной Лиозновой в фильмах «Им покоряется небо» и «Семнадцать мгновений весны», Леонидом Гайдаем в «Бриллиантовой руке», Георгием Данелия в фильме «Тридцать три», Эдмондом Кеосаяном в фильмах «Стряпуха», «Новые приключения неуловимых», Михаилом Каликом в фильмах «Колыбельная» и «Любить», Станиславом Говорухиным в пятисерийном телевизионном фильме «Место встречи изменить нельзя».