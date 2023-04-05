Офис окружного прокурора намерен предъявить Трампу обвинения по 34 уголовным пунктам. Сторона обвинения уверена, что бывший глава США совершал нарушения, чтобы скрыть более серьезные преступления, сообщает «Фонтанка».
Трампа подозревают в намеренном подлоге финансовой документации. Сторона обвинения считает, что перед президентскими выборами 2016 года бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе с президентом.
По версии обвинения, между Трампом и Сторми Дэниэлс была сексуальная связь, которая началась в 2006 году и продолжалась четыре года.
Будущий президент хотел избежать скандала и заключил с Дэниэлс договор о неразглашении.
Однако порноактриса все равно рассказала о всех подробностях романа журналу In Touch Weekly. Интервью было опубликовано в 2018 году.
Дональду Трампу грозит минимум четыре года тюремного заключения. А в совокупности максимальное наказание может составлять 136 лет лишения свободы.
Дональда Трампа арестовали по решению Большого жюри присяжных, когда политик прибыл в Нью-Йорк.
Однако Трамп — необычный преступник. Он находится под постоянной защитой Секретной службы США. Поэтому при аресте на политика не надели наручники, его не стали фотографировать в профиль и анфас для материалов дела, а отпечатки пальцев сделали заранее.
Также журналистам запретили находиться на этапе выдвижения обвинения.
Да, согласно данным американских СМИ, судебный процесс не помешает кандидату участвовать в выборах.
В рамках президентской кампании сторонники Трампа за сутки собрали 4 млн долларов на его поддержку.
Дональд Трамп станет первым экс-главой администрации в истории США, которому предъявят обвинения в уголовном правонарушении.
Однако Трамп не первый арестованный президент. В 1872 году в Вашингтоне полицейский арестовал за превышение скорости действующего президента США Улисса Гранта. Он несколько раз превышал скорость на двуколке, запряженной лошадьми.
На свободу глава государства вышел в тот же день под залог в размере двадцати долларов.