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Скандал с порноактрисой

По версии обвинения, между Трампом и Сторми Дэниэлс была сексуальная связь, которая началась в 2006 году и продолжалась четыре года.

Будущий президент хотел избежать скандала и заключил с Дэниэлс договор о неразглашении.

Однако порноактриса все равно рассказала о всех подробностях романа журналу In Touch Weekly. Интервью было опубликовано в 2018 году.