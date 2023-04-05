5 апреля
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Жизнь

Роман с порноактрисой и 136 лет тюрьмы. Что известно про арест Дональда Трампа

Накануне бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение по 34 пунктам. Его подозревают в подлоге финансовой документации и взятке порноактрисе за молчание о тайном романе. Altapress.ru рассказывает, что известно о деле Трампа.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
unsplash.com
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В чем обвиняют Дональда Трампа?

Офис окружного прокурора намерен предъявить Трампу обвинения по 34 уголовным пунктам. Сторона обвинения уверена, что бывший глава США совершал нарушения, чтобы скрыть более серьезные преступления, сообщает «Фонтанка».

Трампа подозревают в намеренном подлоге финансовой документации. Сторона обвинения считает, что перед президентскими выборами 2016 года бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе с президентом.

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Скандал с порноактрисой

По версии обвинения, между Трампом и Сторми Дэниэлс была сексуальная связь, которая началась в 2006 году и продолжалась четыре года.

Будущий президент хотел избежать скандала и заключил с Дэниэлс договор о неразглашении.

Однако порноактриса все равно рассказала о всех подробностях романа журналу In Touch Weekly. Интервью было опубликовано в 2018 году.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
pixabay.com.
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Сколько лет заключения грозит Трампу?

Дональду Трампу грозит минимум четыре года тюремного заключения. А в совокупности максимальное наказание может составлять 136 лет лишения свободы.

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Арест бывшего президента

Дональда Трампа арестовали по решению Большого жюри присяжных, когда политик прибыл в Нью-Йорк.

Однако Трамп — необычный преступник. Он находится под постоянной защитой Секретной службы США. Поэтому при аресте на политика не надели наручники, его не стали фотографировать в профиль и анфас для материалов дела, а отпечатки пальцев сделали заранее.

Также журналистам запретили находиться на этапе выдвижения обвинения.

Суд
Суд
СС0
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Сможет ли Трамп участвовать в выборах?

Да, согласно данным американских СМИ, судебный процесс не помешает кандидату участвовать в выборах.

В рамках президентской кампании сторонники Трампа за сутки собрали 4 млн долларов на его поддержку.

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Трамп — первый арестованный президент?

Дональд Трамп станет первым экс-главой администрации в истории США, которому предъявят обвинения в уголовном правонарушении.

Однако Трамп не первый арестованный президент. В 1872 году в Вашингтоне полицейский арестовал за превышение скорости действующего президента США Улисса Гранта. Он несколько раз превышал скорость на двуколке, запряженной лошадьми.

На свободу глава государства вышел в тот же день под залог в размере двадцати долларов.

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