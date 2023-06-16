Роман в письмах. В МТА поставили «почти мелодраму», которая разрывает сердце — фоторепортаж altapress.ru

Спектакль основан на пьесе американского драматурга Альберта Гурнея. Мелисса и Энди (Наталья Сляднева и Дмитрий Борисов) познакомились во втором классе. Она показалась ему заблудившейся принцессой из страны Оз.
Сначала дети обменивались записками на уроках, а после — слали друг другу письма. Бумага оставила на себе всю их жизнь: победы и неудачи, переживания и восторги и, конечно, самые сокровенные мысли.
С письмами друзья присылали друг другу разные вещи, которые вместе со словами выражали их чувства. От открытки с кенгуру, прыгающим через стакан с апельсиновым соком, и рисунком кота до дюжины красных роз.
Вместе с этими героями зрители за полтора часа проживут полвека, насыщенных событиями. Она уже не так уж и похожа на принцессу, он же не мальчик — а пятидесятипятилетний мужчина с золотым ретривером.
Год за годом друзья поздравляли друг друга с праздниками, свадьбами, рождением детей и внуков. Но несмотря ни на что Мелисса и Энди сохранили любовь и надежду на то, что когда-нибудь смогут быть вместе.
Билеты на сегодняшний показ полностью выкуплены. Посмотреть волнующую премьеру можно будет в следующем театральном сезоне.
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