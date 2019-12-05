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Росбанк и спортивная школа «Динамо» подписали меморандум о сотрудничестве

3 декабря 2019 года состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между спортивной школой «Динамо» и Росбанком.

Росбанк и спортивная школа «Динамо» подписали меморандум о сотрудничестве
Росбанк и спортивная школа «Динамо» подписали меморандум о сотрудничестве
ПАО Росбанк

Основная цель документа — развитие и популяризация детско-юношеского футбола в Алтайском крае посредством улучшения материально-технической базы школы и ее инфраструктуры, а также создания эффективной системы подготовки юных талантливых футболистов и развития их мастерства. Сотрудничество Росбанка и спортивной школы «Динамо» рассчитано на три года. Помимо общей поддержки школы и ее воспитанников Росбанк также выступит партнером летнего детского турнира.

Виктор Штерц,
директор спортивной школы «Динамо»:

В первую очередь, хотелось бы отметить важность данного мероприятия. Поддержка Росбанка внесет вклад в модернизацию нашей материально-технической базы и общее расширение возможностей юных спортсменов. Мы рады началу сотрудничества с Росбанком, так как в вопросах популяризации детского спорта разделяем общие ценности.

Тамара Желудкова,
директор территориального офиса Росбанка в Барнауле:

Росбанк реализует разнообразные программы социальной ответственности, и поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни занимают среди них особое место. Юношеский футбол формирует в детях командный дух, взаимовыручку и стремление к единой цели. Мы очень рады поддержать спортивную школу «Динамо» в Барнауле. Надеемся, поддержка Росбанка позволит ученикам школы еще более успешно выступать на соревнованиях.

Справка

Спортивная школа «Динамо»
Сегодня в школе обучаются около 500 юных футболистов. Воспитанники школы являются победителями и призерами международных и всероссийских соревнований по футболу. Тренерский состав спортивной школы «Динамо» включает преподавателей первой и высшей категории.

Росбанк
Росбанк — универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

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