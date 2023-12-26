«Росгосстрах» застраховал Деда Мороза, Снегурочку и кота Степана из Костромской резиденции снежной внучки

По уже сложившейся традиции главный зимний волшебник Дед Мороз прибывает из Великого Устюга в Кострому, чтобы на родине Снегурочки зажечь праздничные огни на главной городской елке — в этом году ее установили в сквере у памятника Ивану Сусанину. Программа у сказочного персонажа насыщенная: до вечернего торжества он встретился с юными костромичами, а также участвовал в «Новогоднем калейдоскопе» в парке у филармонии. Как заботливая внучка, Снегурочка везде сопровождала Деда Мороза: во время путешествия любые приключения могут быть, и не всегда безопасные. В то же время оба сказочных персонажа уже застрахованы от несчастного случая в старейшей российской страховой компании.

В этом году «Росгосстрах» застраховал Деда Мороза и Снегурочку по полному пакету рисков, включая риск растаять под солнечными лучами бога плодородия Ярило — как это произошло в сказке А.Н. Островского «Снегурочка». Защита действует 24 часа в сутки — теперь до следующего Нового года. Сумма страховой ответственности «Росгосстраха» по каждому сказочному персонажу — один миллион рублей.

По полису «Зверье мое» застраховано и здоровье Степана Тимофеевича, или как его еще называют дети — кота Степана. Этот пушистый мурлыка живет в костромском тереме Снегурочки. Говорят, что белоснежный кот исполняет мечты тех, кто его погладит — при условии, конечно, что сам кот это позволит. И еще важно, чтобы мечта была искренней и доброй. Полис «Зверье мое» поможет сотрудникам резиденции сохранить здоровье и хорошее самочувствие легендарного животного за счет оперативных онлайн-консультаций ведущих специалистов Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. При необходимости страховая компания также компенсирует расходы на лечение в ветклинике. Программа «Зверье моё» действует в «Росгосстрахе» больше года, а первым застрахованным по ней стал кот Бегемот из музея-театра Булгаковский дом.