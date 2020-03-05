Росгвардеец избил прохожего в Новосибирске в День жертв незаконного задержания

Боец Росгвардии обвиняется в «превышении должностных полномочий <…> совершенном с применением насилия».

«Сотрудник войск национальной гвардии 30 августа 2019 года остановил проходящего мимо гражданина. Не представившись, без объяснения причин и оснований остановки, служащий потребовал сообщить ему, куда направляется гражданин», — рассказали в прокуратуре.