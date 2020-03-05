Росгвардеец избил прохожего в Новосибирске в День жертв незаконного задержания

Боец Росгвардии обвиняется в «превышении должностных полномочий <…> совершенном с применением насилия».
«Сотрудник войск национальной гвардии 30 августа 2019 года остановил проходящего мимо гражданина. Не представившись, без объяснения причин и оснований остановки, служащий потребовал сообщить ему, куда направляется гражданин», — рассказали в прокуратуре.
Мужчина засомневался в законности требований сотрудника Росгвардии. В ответ на это борец за общественную безопасность ударил новосибирца в лицо, схватил за шею и прижал к земле.
В результате противоправных действий гражданину причинен вред здоровью и «существенно нарушены его конституционные права на неприкосновенность личности».
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.
30 августа отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, в том числе и в России. Под определение «вынужденного исчезновения», согласно конвенции, попадают также случаи незаконного ареста и задержания (любое лишение свободы без юридических оснований) представителями власти или лицом (лицами), действующими по их указанию, с их ведома и так далее.