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Жизнь

Росгвардеец избил прохожего в Новосибирске в День жертв незаконного задержания

В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело в отношении сотрудника войск национальной гвардии, сообщает региональная прокуратура.

Росгвардия.
Росгвардия.
altapress.ru

Боец Росгвардии обвиняется в «превышении должностных полномочий <…> совершенном с применением насилия».

«Сотрудник войск национальной гвардии 30 августа 2019 года остановил проходящего мимо гражданина. Не представившись, без объяснения причин и оснований остановки, служащий потребовал сообщить ему, куда направляется гражданин», — рассказали в прокуратуре.

Мужчина засомневался в законности требований сотрудника Росгвардии. В ответ на это борец за общественную безопасность ударил новосибирца в лицо, схватил за шею и прижал к земле.

В результате противоправных действий гражданину причинен вред здоровью и «существенно нарушены его конституционные права на неприкосновенность личности».

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.

30 августа отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, в том числе и в России. Под определение «вынужденного исчезновения», согласно конвенции, попадают также случаи незаконного ареста и задержания (любое лишение свободы без юридических оснований) представителями власти или лицом (лицами), действующими по их указанию, с их ведома и так далее.

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