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Жизнь

Росгвардеец отправился на пробежку и обнаружил в лесу пропавшего подростка

В городском округе Клин в Подмосковье сотрудник Росгвардии отправился на вечернюю пробежку в лес и случайно нашел там потерявшегося 11-летнего школьника, сообщает АГН «Москва».

Лес.
Лес.
СС0

Ребенок шел в деловом костюме и с портфелем, однако взрослых с ним не было.

Сотрудник Росгвардии спросил мальчика, что он делает в лесу в позднее время. Оказалось, что родители отправили школьника на электричке из Твери в Подмосковье.

Однако мальчик вышел не на той станции и решил пройти через лес, но заблудился. Связаться с родственниками он также не смог из-за проблем со связью, пишет Lenta.ru.

Правоохранитель сначала уведомил полицию о том, что школьник в безопасности, затем позвонил родителям ребенка.

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