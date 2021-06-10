Росгвардеец отправился на пробежку и обнаружил в лесу пропавшего подростка

Ребенок шел в деловом костюме и с портфелем, однако взрослых с ним не было.
Сотрудник Росгвардии спросил мальчика, что он делает в лесу в позднее время. Оказалось, что родители отправили школьника на электричке из Твери в Подмосковье.
Однако мальчик вышел не на той станции и решил пройти через лес, но заблудился. Связаться с родственниками он также не смог из-за проблем со связью, пишет Lenta.ru.
Правоохранитель сначала уведомил полицию о том, что школьник в безопасности, затем позвонил родителям ребенка.