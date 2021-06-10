Росгвардеец отправился на пробежку и обнаружил в лесу пропавшего подростка

В городском округе Клин в Подмосковье сотрудник Росгвардии отправился на вечернюю пробежку в лес и случайно нашел там потерявшегося 11-летнего школьника, сообщает АГН «Москва» .

Ребенок шел в деловом костюме и с портфелем, однако взрослых с ним не было.

Сотрудник Росгвардии спросил мальчика, что он делает в лесу в позднее время. Оказалось, что родители отправили школьника на электричке из Твери в Подмосковье.

Однако мальчик вышел не на той станции и решил пройти через лес, но заблудился. Связаться с родственниками он также не смог из-за проблем со связью, пишет Lenta.ru.

Правоохранитель сначала уведомил полицию о том, что школьник в безопасности, затем позвонил родителям ребенка.