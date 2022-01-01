Росгвардейцы с елкой и пулеметами опустились на дно Байкала и поздравили с Новым годом

В Сибири в рамках всероссийской акции Росгвардии «Дед мороз специального назначения» водолазы погрузились на дно Байкала, сообщает « Сибдепо ».

Росгвардейцы со дна Байкала поздравили россиян с Новым годом.

Во время тактико-специального занятия боевые пловцы нарядили елку и со дна Байкала передали россиянам поздравление.

«С глубины Байкала водолазы Росгвардии поздравляют жителей России с Новым годом и Рождеством», — отметил росгвардеец на видео.

Для обращения выбрали метровую живую ель, которую нарядили сигнализирующими устройствами.

«Ежедневно водолазы Росгвардии выполняют служебно-боевые задачи в различных условиях обстановки вне зависимости от дальности видимости и температуры воды. Нередко ведомственные боевые пловцы совершают подледные спуски, а также выполняют приводнение с парашютом», — рассказали в ведомстве.

Отдельно в Росгвардии поздравили тех россиян, которые не смогут провести праздники с близкими, потому что будут нести службу.