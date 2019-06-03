Росгвардия повысила ценник за добровольную сдачу оружия на Алтае

Вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов в Алтайском крае увеличили. Соответствующее постановление подписал губернатор края Виктор Томенко после обращения Росгвардии, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Добровольная сдача незаконно хранящегося оружия за деньги проводится на Алтае уже 18 лет. Только с начала 2019 года гражданам выплатили денежное вознаграждение на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Сколько заплатят за добровольно сданное оружие?

За единицу огнестрельного оружия с нарезным стволом ( включая самодельное , признанное оружием , пригодным для производства выстрела) — 6,5 тыс. рублей

включая самодельное признанное оружием пригодным для производства выстрела) — 6,5 тыс. рублей За единицу огнестрельного гладкоствольного оружия выплачивается 5 тыс. рублей

За единицу газового , сигнального , травматического оружия — 1 тыс. рублей.

сигнального травматического оружия — 1 тыс. рублей. За гранату , мину , снаряд , выстрел — 3,3 тыс. рублей

мину снаряд выстрел — 3,3 тыс. рублей За самодельные взрывные устройства — 800 рублей

За килограмм взрывчатого вещества промышленного назначения на основе аммиачной селитры — 2 тыс. рублей

За 100 граммов тротила либо другого боевого взрывчатого вещества — 1,6 тыс. рублей

Сдавать оружие можно в ближайший отдел полиции или сотрудникам подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.