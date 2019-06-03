Росгвардия повысила ценник за добровольную сдачу оружия на Алтае

Добровольная сдача незаконно хранящегося оружия за деньги проводится на Алтае уже 18 лет. Только с начала 2019 года гражданам выплатили денежное вознаграждение на общую сумму более 40 тысяч рублей.
Сколько заплатят за добровольно сданное оружие?
- За единицу огнестрельного оружия с нарезным стволом (включая самодельное, признанное оружием, пригодным для производства выстрела) — 6,5 тыс. рублей
- За единицу огнестрельного гладкоствольного оружия выплачивается 5 тыс. рублей
- За единицу газового, сигнального, травматического оружия — 1 тыс. рублей.
- За гранату, мину, снаряд, выстрел — 3,3 тыс. рублей
- За самодельные взрывные устройства — 800 рублей
- За килограмм взрывчатого вещества промышленного назначения на основе аммиачной селитры — 2 тыс. рублей
- За 100 граммов тротила либо другого боевого взрывчатого вещества — 1,6 тыс. рублей
Сдавать оружие можно в ближайший отдел полиции или сотрудникам подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.