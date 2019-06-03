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Жизнь

Росгвардия повысила ценник за добровольную сдачу оружия на Алтае

Вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов в Алтайском крае увеличили. Соответствующее постановление подписал губернатор края Виктор Томенко после обращения Росгвардии, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Оружие, спецназ алтайского УФСИН.
Оружие, спецназ алтайского УФСИН.
altapress.ru

Добровольная сдача незаконно хранящегося оружия за деньги проводится на Алтае уже 18 лет. Только с начала 2019 года гражданам выплатили денежное вознаграждение на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Сколько заплатят за добровольно сданное оружие?

  • За единицу огнестрельного оружия с нарезным стволом (включая самодельное, признанное оружием, пригодным для производства выстрела) — 6,5 тыс. рублей
  • За единицу огнестрельного гладкоствольного оружия выплачивается 5 тыс. рублей
  • За единицу газового, сигнального, травматического оружия — 1 тыс. рублей.
  • За гранату, мину, снаряд, выстрел — 3,3 тыс. рублей
  • За самодельные взрывные устройства — 800 рублей
  • За килограмм взрывчатого вещества промышленного назначения на основе аммиачной селитры — 2 тыс. рублей
  • За 100 граммов тротила либо другого боевого взрывчатого вещества — 1,6 тыс. рублей

Сдавать оружие можно в ближайший отдел полиции или сотрудникам подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

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