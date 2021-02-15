Росгвардия теряет команду генерала, получившего помещение под салон красоты

Около десяти высокопоставленных сотрудников Росгвардии из числа руководства в течение пары месяцев написали рапорты об уходе, пишет « Коммерсант » со ссылкой на источники.

По данным издания, речь как минимум идет о шести сотрудниках в звании генерал-лейтенанта, одном генерал-майоре и одном полковнике.

Источники в ведомстве сообщили, что ряд увольнений уже состоялся, а по другим решение еще не приняли. В Росгвардии информацию не комментируют.

«Кадровые решения о назначениях и увольнениях такого уровня принимает президент России», — пояснили в ведомстве.

Отставников условно можно отнести к команде бывшего заместителя директора Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко.

Сейчас силовика обвиняют в мошенническом получении нежилого помещения в подмосковной Балашихе, в котором жена тыловика оборудовала салон красоты.

Росгвардия. 22.rosguard.gov.ru

Кроме того, фамилия генерала может всплыть при расследовании махинаций на 680 млн рублей при поставках формы для гвардейцев — сейчас проходит свидетелем.

При этом, как отмечает издание, многие этапы карьеры Милейко связаны с именем бывшего второго человека в Росгвардии — 1-го замглавы службы генерал-полковника Сергея Меликова, ставшего в октябре 2020 года врио главы Дагестана.

Якобы именно Меликов во многом определял кадровую политику службы в последние годы, поэтому при назначениях не последнюю роль играли личное знакомство с ним и личная преданность.

Источники издания полагают, что отставники могут связать свою дальнейшую карьеру с Меликовым в качестве чиновников или представителей законодательных органов.