Росгвардия «вооружилась» дубинками и бронетехникой на 800 млн рублей

Больше всего денег — 364 млн рублей — было потрачено на закупку бронированных машин, пишет Znak.com cо ссылкой на «МБХ медиа».
Так, ведомство приобрело 13 автомобилей «Патруль», оснащенных специальными звуковыми и световыми системами, и шесть «Тигров». Часть средств — 50 млн рублей — была выделена на закупку пяти бронированных автобусов «Федерал».
345 млн рублей составили расходы на покупку защитных шлемов для бойцов. Еще почти 20 млн потрачено на 3 тыс. комплектов для защиты рук и ног. 10,5 млн рублей ведомство направило на приобретение щитов «Пионер-600» (1,2), а еще 6 млн рублей — на тактические фонари на защитные щиты.
Почти 24 млн рублей стоили дистанционные электрошокеры-дубинки, пишет News.ru.
Стандартные резиновые дубинки обошлись в сумму 1,2 млн рублей. Их ведомство закупило порядка 2 тыс. Также закуплены 2 тыс. пар наручников на почти 2 млн рублей.