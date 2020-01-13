Росгвардия «вооружилась» дубинками и бронетехникой на 800 млн рублей

Росгвардия за год потратила рекордную сумму на покупку дубинок и наручников — в общей сложности приобретение спецсредств и техники для разгона демонстрантов обошлось ведомству почти в 800 млн рублей.

Больше всего денег — 364 млн рублей — было потрачено на закупку бронированных машин, пишет Znak.com cо ссылкой на «МБХ медиа».

Так, ведомство приобрело 13 автомобилей «Патруль», оснащенных специальными звуковыми и световыми системами, и шесть «Тигров». Часть средств — 50 млн рублей — была выделена на закупку пяти бронированных автобусов «Федерал».

345 млн рублей составили расходы на покупку защитных шлемов для бойцов. Еще почти 20 млн потрачено на 3 тыс. комплектов для защиты рук и ног. 10,5 млн рублей ведомство направило на приобретение щитов «Пионер-600» (1,2), а еще 6 млн рублей — на тактические фонари на защитные щиты.

Почти 24 млн рублей стоили дистанционные электрошокеры-дубинки, пишет News.ru.

Стандартные резиновые дубинки обошлись в сумму 1,2 млн рублей. Их ведомство закупило порядка 2 тыс. Также закуплены 2 тыс. пар наручников на почти 2 млн рублей.