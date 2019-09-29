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Жизнь

Рош Ха-Шана 2019: когда еврейский новый год и как его празднуют

Еврейский новый год — Рош Ха-Шана — в 2019 году празднуют с вечера 29 сентября по 1 октября. Название переводится как «голова года»: это один из самых почитаемых еврейских праздников. Рассказываем о сути и традициях Рош Ха-Шана 2019.

Синагога
Синагога
СС0

Еврейский новый год 2019

Рош Ха-Шана празднуют в первый и второй дни месяца «тишрей» по еврейскому календарю. Это религиозный новый год. В эти дни верующий отдает самому себе и Богу духовный отчет за свои поступки и помышления за ушедший год, и решает, как исправить свои недостатки.

С Рош Ха-Шана начинаются десять дней молитв и раскаяния, которые называют Днями трепета.

В первый вечер еврейского нового года принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в Книгу Жизни.

На стол во время праздничной трапезы принято подавать халу с медом, яблоко с медом, финики, полный зернышек гранат, рыбью или баранью голову. Каждое из блюд имеет символический смысл. Например, хала с медом символизирует желание, чтобы наступающий год был приятным и сладким, как мед.

Днем в Рош Ха-Шана принято учить Тору или читать Псалмы.

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