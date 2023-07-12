12 июля
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Жизнь

Роскачество и 570 москвичей распробовали алтайскую колу и вынесли вердикт

Государственная система качества "Роскачество" опубликовала итоги исследований российских аналогов Coca Сola. Среди проверенных образцов был один из Алтайского края. Несмотря на то, что оценки у него оказались высокие, слепая дегустация прошла не так безоблачно.

Производство "Кола Бочкари".
Производство "Кола Бочкари".
Дмитрий Лямзин.

Всего было проверено 20 торговых марок безалкогольных напитков по типу «кола». В Роскачестве отмечают: после ухода из страны иностранных производителей газировки в магазинах стало продаваться больше аналогов.

По данным NielsenIQ, за 2022 год на российском рынке появилось более 230 новых брендов безалкогольных газированных напитков. Среди них, к слову, и "Кола Бочкари". Его Роскачество и взяло на проверку.

Алтайский напиток получил 4,52 из 5 возможных баллов. По этой оценке он разделил второе место еще с двумя вариантами колы.

Проверяющим понравилось, что продукт безопасен, его пищевая ценность соответствует заявленной, имеется характерный вид, вкус и запах.

Кола в Бочкарях
Кола в Бочкарях
Дмитрий Лямзин

Единственное, что оказалось в "минусах" - повышенное содержание ортофосфорной кислоты. При этом в самом Роскачестве отмечают: это не является прямым нарушением.

Как прошла дегустация

Роскачество помимо непосредственной проверки провело слепую дегустацию, в которой приняли участие 572 москвича в возрасте не старше 50 лет, потребляющие газированные напитки не реже одного раза в месяц.

У "Колы Бочкари" получились неоднозначные отметки. По соответствию оригинальному вкусу колы алтайский напиток дегустаторы поставили на первое место. Но при этом доля пользовательских рекомендаций оказалась не высокой - 27%.

Кто еще выпускает колу

В настоящий момент как минимум три алтайских производителя выпускают колу - Бочкари, Барнаульский пивзавод и Волчихинские напитки.

Первый налив колы в стеклобутылку. 14 июня 2022 г.
Первый налив колы в стеклобутылку. 14 июня 2022 г.
Олег Укладов

Ранее altapress.ru сообщал, что в 2022 году больше всего денег "Бочкарям" принесли именно газированные напитки.

Выручка от их продаж за обозначенный период возросла на 795 млн рублей (по сравнению с 2021-ом) и почти на 1 млрд (по сравнению с 2020-ом). По пиву не такой взрывной рост - по году плюс 323 млн рублей.

Данных по выручке от продажи продукции "Барнаульского пивзавода" в открытом доступе нет.

Ранее представители двух предприятий в один голос говорили о том, что уход с российского рынка крупных иностранных компаний существенно облегчил жизнь региональным производителям.

Первый налив колы в стеклобутылку. 14 июня 2022 г.
Первый налив колы в стеклобутылку. 14 июня 2022 г.
Олег Укладов

Что "Бочкари", что БПЗ летом 2022 года выпустили импортозаместительные напитки.

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