Роскомнадзор хочет серьезно осложнить жизнь любителям анонимности в соцсетях

Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Такие требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных, пишет «Коммерсант».

«Ъ» ознакомился с проектом приказа Роскомнадзора, в котором разъясняет механизмы работы единой информационной системы (ЕИС) ведомства по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных.

Она будет использоваться в том числе для идентификации пользователей социальных сетей и мессенджеров по паспорту, следует из документа.

Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте.

Социальные сети. unsplash.com.

В соответствии с ними операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. Речь идет о данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров.

Инициатива Роскомнадзора направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры, пояснил «Ъ» автор поправок, депутат «Единой России» Антон Горелкин.

У сервисов, по его словам, будет выбор: либо они запустят собственные платформы для сбора согласий, либо будут использовать ЕИС. Собирать согласия придется только с новых пользователей сервисов, уточнил он. В случае несоблюдения соцсетями требований им грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Социальные сети СС0

Регистрировать новых пользователей соцсетей по паспорту еще в 2017 году предлагал депутат Виталий Милонов. Инициатива была направлена на то, чтобы запретить регистрироваться в таких сервисах детям. Но в правительстве не поддержали проект.

Эксперты настороженно относятся и к новой инициативе.