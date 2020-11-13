Роскомнадзор наехал на Google из-за заблокированнного фильма про американскую жизнь

Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google с требованием снять ограничения на показ фильма «USA 2020: Up in arms», размещенного на YouTube-канале отечественного СМИ «Россия сегодня».

По оценке ведомства, «подобные ограничения российского СМИ можно расценить как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Документальный фильм рассказывает о том, как в Америке велась подготовка к выборам 46 президента США, какие межэтнические конфликты произошли по стране после убийства чернокожего жителя страны Джорджа Флойда белыми полицейскими.

Также в картине затрагивается тема свободной продажи оружия в США, что привело к формированию новых вооруженных групп, которые готовы защищать свои права и интересы. Прямо как в художественном фильме «Банды Нью=Йорка».

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать доступ к докуменатальному фильму «Беслан».