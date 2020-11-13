Роскомнадзор наехал на Google из-за заблокированнного фильма про американскую жизнь

По оценке ведомства, «подобные ограничения российского СМИ можно расценить как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».
Документальный фильм рассказывает о том, как в Америке велась подготовка к выборам 46 президента США, какие межэтнические конфликты произошли по стране после убийства чернокожего жителя страны Джорджа Флойда белыми полицейскими.
Также в картине затрагивается тема свободной продажи оружия в США, что привело к формированию новых вооруженных групп, которые готовы защищать свои права и интересы. Прямо как в художественном фильме «Банды Нью=Йорка».
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать доступ к докуменатальному фильму «Беслан».