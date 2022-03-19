19 марта
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Жизнь

Роскомнадзор назвал YouTube инструментом в антироссийской информационной войне

Принадлежащий американской компании Google видеохостинг YouTube стал инструментом в антироссийской информационной войне, заявил 19 марта Роскомнадзор и призвал Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе в отношении российских СМИ.

YouTube.
YouTube.
CC0

Ведомство в очередной раз напомнило о «мерах технологического воздействия» в отношении интернет-платформ.

В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов.

Среди них РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград» и общероссийских: «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik и РИА «Новости».

Заблокированными также остаются страницы кинопроектов «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину».

Роскомнадзор уже направлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга, но со стороны Google эти требования не выполнены.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейшн ранее выразил надежду, что полной блокировки YouTube в России не будет. Депутат надеется, что Google уйдет с «тропы войны» и «займет наконец адекватную, конструктивную позицию».

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