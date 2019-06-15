Роскомнадзор заблокировал сайт с личными данными почти миллиона россиян

Роскомнадзор заблокировал интернет-форум, на котором были размещены для платного скачивания базы данных 900 тысяч клиентов российских банков. Об этом сообщает РИА «Новости». Базы содержали имена и фамилии, паспортные данные, телефоны, адреса и места работы, а также информацию по остатку на банковском счете.

«В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro. В настоящее время операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к форуму на территории России», — говорится в сообщении Роскомнадзора и отмечается, что незаконное размещение в интернете персональных данных почти миллиона россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества.

«Таким образом, администрацией интернет-ресурса нарушены права и законные интересы граждан, а также требования российского законодательства в области персональных данных», — сообщает ведомство.

Ранее стало известно, что в открытом доступе оказались данные клиентов ОТП Банка, Альфа-банка и «Хоум Кредит Банка». Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации по-прежнему актуальна. Среди пострадавших — около 500 сотрудников МВД и порядка 40 человек из ФСБ. Роскомнадзор запросил информацию по возможной утечке данных клиентов банков для анализа ситуации.