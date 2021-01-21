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Жизнь

Роскомнадзор ополчился на соцсети из-за Навального и протестов подростков

Роскомнадзор направил руководству социальной сети «ВКонтакте» требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Ранее такое же требование было отправлено в TikTok.

Приложение TikTok пользуется в России популярностью.
Приложение TikTok пользуется в России популярностью.
pixabay.com.

В нем говорится, что в соцсети были выявлены аккаунты, которые использовались для вовлечения несовершеннолетних в несогласованные митинги. Руководство «ВКонтакте» должно немедленно принять меры и пресекать подобные действия, заявляет Роскомнадзор. Уведомление было направлено на основании требования Генпрокуратуры, говорится в сообщении.

РБК направил запрос во «ВКонтакте».

Ранее в среду Роскомнадзор направил аналогичное требование социальной сети TikTok. В ведомстве пояснили, что на платформе распространяются «материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».

Подобные меры должны принять и прочие соцсети, СМИ и информационные ресурсы, заявляли в ведомстве.

Требования Роскомнадзора к соцсетям модерировать контент появились после призывов сторонников оппозиционера Алексея Навального выходить на митинги с требованием освободить политика.

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