Роскомнадзор ополчился на соцсети из-за Навального и протестов подростков

В нем говорится, что в соцсети были выявлены аккаунты, которые использовались для вовлечения несовершеннолетних в несогласованные митинги. Руководство «ВКонтакте» должно немедленно принять меры и пресекать подобные действия, заявляет Роскомнадзор. Уведомление было направлено на основании требования Генпрокуратуры, говорится в сообщении.
РБК направил запрос во «ВКонтакте».
Ранее в среду Роскомнадзор направил аналогичное требование социальной сети TikTok. В ведомстве пояснили, что на платформе распространяются «материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».
Подобные меры должны принять и прочие соцсети, СМИ и информационные ресурсы, заявляли в ведомстве.
Требования Роскомнадзора к соцсетям модерировать контент появились после призывов сторонников оппозиционера Алексея Навального выходить на митинги с требованием освободить политика.