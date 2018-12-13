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Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google

Роскомнадзор готов внести в закон изменения, позволяющий заблокировать Google. Это произойдет, если Google продолжит игнорировать требования о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, сообщил «Интерфаксу» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Google
Google
СС0

Действующий закон предполагает не блокировку, а административный штраф. «Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка», — сказал Субботин.

Он отметил, что поправки могут быть внесены в 149 Федеральный закон «Об информации». «Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал», — пояснил замглавы ведомства.

При этом он подчеркнул, что надеется, что до таких радикальных мер не дойдет, и компания придет к конструктивному сотрудничеству.

Накануне Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ фильтровать запрещенный контент.

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