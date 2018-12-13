Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google

Действующий закон предполагает не блокировку, а административный штраф. «Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка», — сказал Субботин.
Он отметил, что поправки могут быть внесены в 149 Федеральный закон «Об информации». «Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал», — пояснил замглавы ведомства.
При этом он подчеркнул, что надеется, что до таких радикальных мер не дойдет, и компания придет к конструктивному сотрудничеству.
Накануне Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ фильтровать запрещенный контент.