Читайте нас в соцсетях
29 августа 14°C
Новости
Вся лента
Жизнь
75

Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео»

Роскомнадзор заблокирует «Яндекс.Видео», если сервис до вечера четверга не удалит ссылки на пиратский контент, пишут РИА Новости со ссылкой на слова замглавы ведомства Вадима Субботина.

Интернет. Ноутбук.
Интернет. Ноутбук.
открытые источники в интернете

Он подчеркнул, что речь идет только о блокировке самого «Яндекс.Видео». Вопрос «в том ресурсе, который дает доступ к этому контенту», отметил Субботин.

Он добавил, что не знает, отразится ли на работе поисковика выполнение требований Роскомнадзора убрать ссылки из поисковой выдачи, и адресовал этот вопрос «к коллегам из «Яндекса».

Я уверен, любой поисковик способен поменять алгоритмы и исключить из выдачи пиратские ресурсы, — сказал Субботин.

Он также добавил, что Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление в понедельник вечером, ведомство готово к диалогу, однако «в четверг вечером» время исполнения предписания истекает.

Ранее Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов «ТНТ», «ТВ-3», «2×2», «Супер» к «Яндексу».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка