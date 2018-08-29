Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео»

Он подчеркнул, что речь идет только о блокировке самого «Яндекс.Видео». Вопрос «в том ресурсе, который дает доступ к этому контенту», отметил Субботин.
Он добавил, что не знает, отразится ли на работе поисковика выполнение требований Роскомнадзора убрать ссылки из поисковой выдачи, и адресовал этот вопрос «к коллегам из «Яндекса».
Я уверен, любой поисковик способен поменять алгоритмы и исключить из выдачи пиратские ресурсы, — сказал Субботин.
Он также добавил, что Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление в понедельник вечером, ведомство готово к диалогу, однако «в четверг вечером» время исполнения предписания истекает.
Ранее Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов «ТНТ», «ТВ-3», «2×2», «Супер» к «Яндексу».