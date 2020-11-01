Роскомнадзор жестко взял под контроль материалы «Голоса Америки», «Радио Свободы» и других агентов

Надпись в конце материала теперь должна быть такой:
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
В противном случае Роскомнадзор уже подготовил жесткие карательные меры в виде штрафов, которые вполне могут привести к банкротству самого СМИ.
За отсутствие в материале указания на иностранного агента полагается штраф в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей на должностных лиц (на главных редакторов) и в размере от 500 тыс. до 5 млн рублей на юридических лиц, то есть на само СМИ.
В настоящее время к числу СМИ-иноагентов относятся такие ресурсы, как «Голос Америки», «Радио Свободы», «Крым. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Сибирь. Реалии» и другие. Всего в специальном реестре их 11, но вполне вероятно, что список будет расти.
Эксперты отмечают, что с принятием такого документа формально свобода слова в России не ущемляется. Но четкое деление журналистов на «своих» и «чужих» становится очевидным фактом.