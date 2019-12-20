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Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

Депутат Госдумы предложил Роскомнадзору провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу всех сим-карт, пишет РБК.

Сим-карты.
Сим-карты.
22.мвд.рф

Провести инвентаризацию всех действующих сим-карт предложил депутат Борис Чернышов. С такой инициативой он обратился к главе Роскомнадзора Александру Жарову.

Свою идею депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение вызывает опасения.

По данным Чернышова, злоумышленники часто оформляют сим-карты на россиян, которые об этом даже и не подозревают.

«Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», — написал в письме депутат.

По мнению депутата, оплатить перепись сим-карт и создание единой базы должны операторы связи, хотя бы частично. Однако, как пишет издание, они к таким тратам не готовы.

В Роскомнадзоре подтвердили получение письма. Ведомство ответит депутату в установленном порядке.

Представитель Минкомсвязи сообщил, что об инициативе пока не знают. Между тем, по его словам, подобные предложения были и раньше, но они исчезали из повестки.

Мобильный телефон, Интернет.
Мобильный телефон, Интернет.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как проверять

Чернышов попросил рассмотреть три инициативы, направленные на сокращение количества серых сим-карт:

  • запустить федеральную платформу-агрегатор для физлиц и компаний, чтобы верифицировать сведения о количестве зарегистрированных карт (гражданин может увидеть все зарегистрированные на его имя номера);
  • провести всероссийскую инвентаризацию выданных и действующих карт, чтобы выявить недействительные номера;
  • усилить противодействие криминальному обороту серых сим-карт в даркнете.

По данным Роскомнадзора, за 11 месяцев 2019 года было изъято более 54 тыс. серых сим-карт. В основном нарушения связаны с продажей без заключения договора и предъявления удостоверяющего личность документа.

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