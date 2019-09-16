«Роскосмос» хочет вернуть космонавтам огнестрельное оружие

«Формирование состава носимого аварийного запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения („Орел“, ранее известен как „Федерация“) будет проводиться на более позднем этапе его создания», — заявила госкорпорация. Первый полет на «Орле» планируется на 2025 год.

В 1965 году космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев приземлились в зимней тайге и несколько дней отпугивали медведей-шатунов пистолетом Макарова, который ранее выдавался космонавтам.

После этого инцидента был создан специальный трехствольный пистолет ТП-82, на доработку которого ушло больше 15 лет. В 2007 году закончился срок годности специальных патронов, производственная линия для изготовления новых была тогда же закрыта.