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16 сентября
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Жизнь

«Роскосмос» хочет вернуть космонавтам огнестрельное оружие

«Роскосмос» рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав аварийного запаса российских космонавтов, пишет «Ъ». Пистолетами космонавты перестали пользоваться в 2007 году.

Космонавты работают в открытом космосе.
Космонавты работают в открытом космосе.
Александр Герст, vk.com/prokopyev_iss

«Формирование состава носимого аварийного запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения („Орел“, ранее известен как „Федерация“) будет проводиться на более позднем этапе его создания», — заявила госкорпорация. Первый полет на «Орле» планируется на 2025 год.

В 1965 году космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев приземлились в зимней тайге и несколько дней отпугивали медведей-шатунов пистолетом Макарова, который ранее выдавался космонавтам.

После этого инцидента был создан специальный трехствольный пистолет ТП-82, на доработку которого ушло больше 15 лет. В 2007 году закончился срок годности специальных патронов, производственная линия для изготовления новых была тогда же закрыта.

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