«Роскосмос» обещает запустить десяток метеоспутников к 2027 году

До 2027 года в России запустят десять метеорологических спутников. Об этом в совместном докладе пишут «Роскосмос» и Росгидромет, сообщают «Известия».

В данный момент на орбите работают четыре российских метеорологических спутника: два «Метеора-М» и два «Электро-Л».

При этом на аппаратах действует далеко не весь функционал, например, на «Электро-Л» номер 2 основной прибор — многозональное сканирующее устройство — работает с ограничениями, на «Метеоре-М» номер 2 не функционирует модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы и работает с ограничениями бортовой радиолокационный комплекс и т.д.

Также сейчас проводятся испытания аппарата «Арктика-М» номер 1.