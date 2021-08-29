29 августа 25°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Роскосмос» обещает запустить десяток метеоспутников к 2027 году

До 2027 года в России запустят десять метеорологических спутников. Об этом в совместном докладе пишут «Роскосмос» и Росгидромет, сообщают «Известия».

Земля из космоса. Спутник.
Земля из космоса. Спутник.
СС0

В данный момент на орбите работают четыре российских метеорологических спутника: два «Метеора-М» и два «Электро-Л».

При этом на аппаратах действует далеко не весь функционал, например, на «Электро-Л» номер 2 основной прибор — многозональное сканирующее устройство — работает с ограничениями, на «Метеоре-М» номер 2 не функционирует модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы и работает с ограничениями бортовой радиолокационный комплекс и т.д.

Также сейчас проводятся испытания аппарата «Арктика-М» номер 1.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость