Роскосмос опубликовал видео момента крушения «Союза» с экипажем

Не открывшееся сопло увода бокового блока первой ступени стало причиной аварии, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов во время пресс-конференции в Центре управления полетами (ЦУП).

Нештатная ситуация произошла на 118-й секунде полета.

Датчик, отвечающий за мониторинг состояния узла, мог быть сломан только при сборке на космодроме Байконур. Председатель аварийной комиссии добавил, что во время пуска боковой блок повредил центральный и вскрыл бак горючего, сообщает РИА Новости.

После инцидента комиссия разработала рекомендации по перепроверке уже готовых ракет. В них указано, что все этапы сборки и разборки будут контролировать с фото и видеофиксацией, пишет ura.ru. По словам Скоробогатова, перепроверка потребовалась двум ракетам. Кроме того, комиссия порекомендовала переаттестовать сотрудников Байконура, работающих с «Союзами». Итоги расследованияпереданы NASA.

ЧП

11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС.

На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

Возбуждено уголовное дело.