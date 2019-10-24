Роскосмос ответил алтайским властям о захламлении региона обломками ракет

Роскосмос «убирает за собой» отделяющиеся части ракет-носителей с полей падения на Алтае и полностью выполняет все обязательства по договору, заявили в госкорпорации. Ранее правительство Республики Алтай упрекнуло компанию в захламлении региона.

В Роскосмосе говорят, что работы по экологическому сопровождению пусков с космодрома Байконур на территории Республики Алтай и Алтайского края проводятся под контролем института водных и экологических проблем СО РАН.

Кроме того, все работы, связанные с пусками ракет-носителей типа «Протон», контролируются представителями Роспотребнадзора в Республике Алтай.

Все обязательства в рамках соглашения с властями Роскосмос выполняет, заявили в компании.

«Только в 2019 году совместными силами были взяты и исследованы более 260 проб почвы, воды, овощей, дикорастущих ягод, ореха и грибов на предмет наличия солей тяжелых металлов и нитратов, а также 80 проб дикоросов и овощей на радиологическое исследование. Отклонений от установленных гигиенических норм не выявлено», — отметили в госкорпорации.

Периодически появляющиеся в СМИ сообщения об обнаружении в анализах местных жителей следов НДМГ (компонент высококипящего ракетного топлива) не соответствуют действительности, также подчеркнули в Роскосмосе.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2». Андрей Моргунов , Минобороны России , mil.ru , CC BY 4.0

Ранее власти Республики Алтай пожаловались, что Роскосмос не выполняет обязательства по вывозу обломков.

По словам заместителя министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Евгения Мунатова, на территории падения отделяющихся частей ракет-носителей до сих пор остаются не вывезенные специалистами Роскосмоса фрагменты, говорилось в сообщении правительства республики.