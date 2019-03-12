Роскосмос презентовал видео самого мощного в мире ракетного супер-двигателя

Новым супер-двигателем «Роскосмос» похвалился на своей страничке в Twitter.
Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО «Энергомаш» для ракеты-носителя «Союз-5» pic.twitter.com/wcNSKzpnN2— РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 марта 2019 г.
Как рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, мощность РД-171МВ составляет 246 тысяч лошадиных сил. Агрегат разрабатывается для перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5», которую планирую запустить в 2022 году.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск, занимающийся постройкой космической техники, заявил, что российские ракетные двигатели являются лучшими из имеющихся на сегодняшний день.