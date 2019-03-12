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Жизнь

Роскосмос презентовал видео самого мощного в мире ракетного супер-двигателя

Госкорпорация «Роскосмос» представила самый мощный в мире двигатель для ракет РД-171МВ, который при массе в 10 тонн показывает тягу свыше 800 тонн. Об этом пишет Life.ru.

Ракета-носитель "Союз-2.1В".
Ракета-носитель "Союз-2.1В".
vk.com/mil

Новым супер-двигателем «Роскосмос» похвалился на своей страничке в Twitter.

Как рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, мощность РД-171МВ составляет 246 тысяч лошадиных сил. Агрегат разрабатывается для перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5», которую планирую запустить в 2022 году.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск, занимающийся постройкой космической техники, заявил, что российские ракетные двигатели являются лучшими из имеющихся на сегодняшний день.

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