Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов для полета на орбиту

«Роскосмос» намерен сформировать отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту. Набирать кандидаток будут среди космических специалистов, сообщает ТАСС .

Как сообщил источник агентства в ракетно-космической отрасли, уже существующий скафандр «Орлан-МКС» будет доработан специально для женщин. В частности, скафандр усилят элементами экзоскелета для усиления рук оператора при выполнении тяжелых работ вне корабля.

Женщины не попали в отряд космонавтов в рамках нового набора, который завершился летом 2018 года, пишет bfm.ru.

По статистике, за все время из СССР и России полет в космос совершили лишь четыре женщины — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. В NASA до сегодняшнего дня отправили в космос 47 женщин-астронавтов.