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Жизнь

«Роскосмос» за 1 млрд рублей проверит ракеты на надежность

«Роскосмос» планирует потратить 1 млрд 31 млн рублей на повышение надежности ракетно-космической техники, которая находится в серийном производстве и эксплуатации в 2021—2025 годах.

Космонавты работают в открытом космосе.
Космонавты работают в открытом космосе.
Александр Герст, vk.com/prokopyev_iss

Контракт госкорпорация планирует заключить по федеральной космической программе. Компанию, которая будет выполнять его, выберут на конкурсной основе.

В документах тендера говорится о том, что проверить нужно будет ракеты-носители типа 14А14, «Протон-М», разгонные блоки «Бриз-М», «Фрегат» и 11С861−03.

Согласно материалам сайта госзакупок, по итогам исполнения контракта должны быть доработаны составные части изделий ракетно-космической техники, в том числе в части применения новых материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов и элементной базы с повышенными характеристиками надежности, пишет «Интерфакс».

Подрядная компания должна будет составить список дефектов и неисправностей, выявленных в процессе серийного производства и эксплуатации.

20 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация в 2021 году планирует запустить в космос 29 ракет.

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