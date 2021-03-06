«Роскосмос» за 1 млрд рублей проверит ракеты на надежность

Контракт госкорпорация планирует заключить по федеральной космической программе. Компанию, которая будет выполнять его, выберут на конкурсной основе.
В документах тендера говорится о том, что проверить нужно будет ракеты-носители типа 14А14, «Протон-М», разгонные блоки «Бриз-М», «Фрегат» и 11С861−03.
Согласно материалам сайта госзакупок, по итогам исполнения контракта должны быть доработаны составные части изделий ракетно-космической техники, в том числе в части применения новых материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов и элементной базы с повышенными характеристиками надежности, пишет «Интерфакс».
Подрядная компания должна будет составить список дефектов и неисправностей, выявленных в процессе серийного производства и эксплуатации.
20 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация в 2021 году планирует запустить в космос 29 ракет.