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Жизнь

Росмолодежь возглавила амбициозная девушка из Роспатриотцентра

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил нового руководителя Росмолодежи. Им стала 30-летняя Ксения Разуваева, ранее она возглавляла некоммерческую организацию Роспатриотцентр.

Ксения Разуваева имеет в своей Инсте 11 тыс. подписчиков. Маловато для руководителя Росмолодежи.
Ксения Разуваева имеет в своей Инсте 11 тыс. подписчиков. Маловато для руководителя Росмолодежи.
Инстаграмм Ксении Разуваевой

По случаю своего назначения госпожа Разуваева сразу же выставила пространный пост на своей страничке в Instagram.

Она считает, что за последние годы в России для молодежи сделано «немалое». Ксения Разуваева подчеркивает огромную важность добровольческой работы, особенно во времена коронакризиса.

«Мы строили и продолжаем строить крупные кластеры, где молодежь может реализовать себя по самым разным трекам. Например, @tavrida_art в Крыму — крупнейший из них — уверенно завоевывает звание главного места прописки творческой молодежи нашей страны», — пишет Разуваева, не упоминая алтайский форум «АТР. Точки роста», который ранее был примером ярких и запоминающихся мероприятий для молодежи.

«Будем двигаться дальше, ведь в конечном счете задача будет выполнена, когда мы с уверенностью сможем сказать, что каждый молодой голос в нашей стране услышан, каждый молодой человек счастлив, а значит имеет все возможности для реализации себя по самому широкому спектру вопросов — от самоопределения и карьеры до возможности изменить свою обычную ежедневную жизнь. В нашей стране таких — больше 40 млн. Принятый в прошлом году Закон о молодежи среди прочего раздвинул поколенческие границы до 35 лет», — уверенно заявляет госпожа Разуваева.

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