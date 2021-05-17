Росмолодежь возглавила амбициозная девушка из Роспатриотцентра

По случаю своего назначения госпожа Разуваева сразу же выставила пространный пост на своей страничке в Instagram.

Она считает, что за последние годы в России для молодежи сделано «немалое». Ксения Разуваева подчеркивает огромную важность добровольческой работы, особенно во времена коронакризиса.

«Мы строили и продолжаем строить крупные кластеры, где молодежь может реализовать себя по самым разным трекам. Например, @tavrida_art в Крыму — крупнейший из них — уверенно завоевывает звание главного места прописки творческой молодежи нашей страны», — пишет Разуваева, не упоминая алтайский форум «АТР. Точки роста», который ранее был примером ярких и запоминающихся мероприятий для молодежи.