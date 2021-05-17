Росмолодежь возглавила амбициозная девушка из Роспатриотцентра

По случаю своего назначения госпожа Разуваева сразу же выставила пространный пост на своей страничке в Instagram.
Она считает, что за последние годы в России для молодежи сделано «немалое». Ксения Разуваева подчеркивает огромную важность добровольческой работы, особенно во времена коронакризиса.
«Мы строили и продолжаем строить крупные кластеры, где молодежь может реализовать себя по самым разным трекам. Например, @tavrida_art в Крыму — крупнейший из них — уверенно завоевывает звание главного места прописки творческой молодежи нашей страны», — пишет Разуваева, не упоминая алтайский форум «АТР. Точки роста», который ранее был примером ярких и запоминающихся мероприятий для молодежи.
«Будем двигаться дальше, ведь в конечном счете задача будет выполнена, когда мы с уверенностью сможем сказать, что каждый молодой голос в нашей стране услышан, каждый молодой человек счастлив, а значит имеет все возможности для реализации себя по самому широкому спектру вопросов — от самоопределения и карьеры до возможности изменить свою обычную ежедневную жизнь. В нашей стране таких — больше 40 млн. Принятый в прошлом году Закон о молодежи среди прочего раздвинул поколенческие границы до 35 лет», — уверенно заявляет госпожа Разуваева.