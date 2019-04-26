Роспотребнадзор: на Алтае обнаружили антисанитарию в детском саду

В частном детском саду «Мама Сова» в селе Майма Республики Алтай дети массово подхватили острую кишечную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора при осмотре помещений обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм.

Заболевание зарегистрировали в период с 8 по 11 апреля. У пяти заболевших детей нашли ротавирус. Всем заболевшим оказали медицинскую помощь, сейчас все дети здоровы.

Расследование установило, что заболевший ребенок в течение пяти дней не посещал детский сад, будучи носителем ротавирусной инфекции. А потом был принят заведующей садом без справки о состоянии его здоровья. В результате заболели еще четыре воспитанника.

«Причиной распространения инфекции послужило несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима в детском саду, несоблюдение сотрудниками правил личной гигиены, безответственное отношение работников к своим обязанностям, — говорится в сообщении республиканского Роспотребнадзора.

Какие нашли нарушения?

Лабораторные исследования выявили РНК ротавирусов на руках и спецодеже помощника воспитателя ясельной группы, а также в буфете, в туалетной комнате: на тазе для мытья игрушек, на уборочном инвентаре, на полке для горшков.

Кроме того, Роспотребнадзор нашел в ясельной групповой в аптечке жаропонижающие и седативные препараты, которые не должны использоваться без назначения врача.

Установлено, что дети, впервые поступающие в детский сад, принимаются без медицинского обследования. Сама индивидуальный предприниматель — заведующая детским садом работает без медицинской книжки, нет допуска к работе у водителя-перевозчика готовой пищи.

Проверка выявила грубейшие нарушения санитарного законодательства при организации питания детей: в саду не соблюдаются условия и сроки реализации пищи, например, заправленный салат хранится при комнатной температуре более двух часов. Лабораторно подтверждены бактерии групп кишечной палочки в пробе салата.

Претензии Роспотребнадзора вызвало и само устройство детского сада. Для дошкольных групп не предусмотрен необходимый набор помещений. Нет условий для мытья ног детей перед дневным сном. Душевой поддон имеется только в туалетной ясельной группы и используется для обработки и хранения уборочного инвентаря. Полотенец для мытья ног нет.

Не созданы условия для соблюдения личной гигиены детьми: в яслях в туалетной комнате в наличии одна раковина высотой 90 см. Детям она не доступна.

За допущенные нарушения индивидуальный предприниматель и должностные лица частного детского сада привлечены к административной ответственности. Всего составлено шесть протоколов.

Ведомство поставило на особый контроль ситуацию в детском саду «Мама Сова».