Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Роспотребнадзор оценил качество воздуха, воды и земли на Алтае

Республика Алтай заняла опередила Алтайский край по качеству воды и воздуха, но по качеству почвы оказалась чуть ниже в рейтинге Роспотребнадзора. Данные доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году» приводят НГА.

Природа Алтая, лето.
Природа Алтая, лето.
Пресс-служба "Курорт Белокуриха".

Воздух

Республика Алтай заняла второе место среди регионов страны. Алтайский край — на 49 месте.

Алтайский край назван в перечне регионов, в которых от 1,69 до 6,06 случаев смерти от болезней органов дыхания на 100 тысяч населения вероятностно ассоциированы с воздействием загрязняющих веществ воздуха.

Вода

По качеству питьевой воды Алтай оказался на седьмом месте. Алтайский край расположился на 21 строчке.

В Алтайском крае только 1,57% источников централизованного питьевого водоснабжения не отвечали требованиям санитарного законодательства. В Дагестане, например, 96,7%.

Почва

По показателю качества почвы Республика Алтай заняла 13 место, в Алтайский край 12 место.

В Алтайском крае в почве отсутствовали превышения предельно допустимых концентраций химических веществ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость