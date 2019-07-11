Роспотребнадзор оценил качество воздуха, воды и земли на Алтае

Воздух
Республика Алтай заняла второе место среди регионов страны. Алтайский край — на 49 месте.
Алтайский край назван в перечне регионов, в которых от 1,69 до 6,06 случаев смерти от болезней органов дыхания на 100 тысяч населения вероятностно ассоциированы с воздействием загрязняющих веществ воздуха.
Вода
По качеству питьевой воды Алтай оказался на седьмом месте. Алтайский край расположился на 21 строчке.
В Алтайском крае только 1,57% источников централизованного питьевого водоснабжения не отвечали требованиям санитарного законодательства. В Дагестане, например, 96,7%.
Почва
По показателю качества почвы Республика Алтай заняла 13 место, в Алтайский край 12 место.
В Алтайском крае в почве отсутствовали превышения предельно допустимых концентраций химических веществ.