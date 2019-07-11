Роспотребнадзор оценил качество воздуха, воды и земли на Алтае

Республика Алтай заняла опередила Алтайский край по качеству воды и воздуха, но по качеству почвы оказалась чуть ниже в рейтинге Роспотребнадзора. Данные доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году» приводят НГА.